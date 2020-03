Cantón de Nicoya registra primer caso positivo del COVID-19

16 Marzo 2020

El Comité Municipal de Emergencias de Nicoya en conjunto con el Área Rectora del Ministerio de Salud, informa de manera oficial que ya existe un caso positivo del COVID-19 en nuestro cantón, por lo que las autoridades correspondientes están dirigiendo las acciones pertinentes con los posibles contactos sospechosos, conforme lo indicado en los lineamientos de dicho ministerio.

Ante este primer caso, que se encuentra en aislamiento cumpliendo la cuarentena domiciliar notificada por el Ministerio de Salud, insistimos a toda nuestra sociedad que se debe fortalecer las medidas de higiene como primer paso, y si tiene alguna duda al respecto, debe de llamar al Servicio Telefónico 1-3-2-2 para consultas sobre el COVID-19.

En este momento hasta este domingo, hay 35 pasos positivos en el país, y 3 de ellos en Cuidados Intensivos. Los casos van desde los 10 a 87 años; son 19 mujeres y 16 hombres, de ellos 30 son costarricenses y 5 extranjeros. Ya han sido descartados 450 casos en toda Costa Rica.

“Tenemos que acatar el llamado a la prevención, no podemos recargar los servicios de salud. Van a haber fallecidos, esto no es jugando. Hay comportamiento de la gente como si esto no estuviera pasando, más bien la gente se está yendo hacia las playas, debemos de ser responsables y todos tenemos que colaborar”, citó en conferencia de prensa el Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas.

En tanto, el Ministerio de Salud anunció que los bares y discotecas deben de cerrar desde este momento, la Fuerza Pública e Inspectores Municipales tienen autoridad para realizar cierres y reportar desacato, que tendrá de castigo 30 días hábiles de cierre para quien incumpla la orden. Por su parte, las sodas y restaurantes deberán reducir su capacidad de ocupación al 50% por medida de mitigación, conforme al Decreto N°42221-S.

El Comité Municipal de Emergencia se activó desde emitida la alerta amarilla bajo el procedimiento del Plan Cantonal de Emergencia de Nicoya, con el objetivo de articular a las instancias de coordinación local, para apoyar, las acciones en materia preventiva y de respuesta, dirigidas por el Ministerio de Salud.

“Todos somos responsables de acatar las indicaciones y protocolos, por favor, hagamos conciencia social y seamos proactivos en todo sentido, ejerciendo la responsabilidad ciudadana para protección de nuestro bienestar, no visitemos lugares o espacios concurridos para evitar el contagio y aumento

de este virus”, explicaron Adriana Rodríguez, coordinadora del Comité Municipal de Emergencias y vicealcaldesa municipal de Nicoya y la Dra. Zinnia Cordero, Directora del Área Rectora de Salud del cantón.

De momento se continúa con reuniones interinstitucionales (Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Municipalidad de Nicoya, Cruz Roja, Fuerza Pública, y Acueductos y Alcantarillados) para fortalecer la prevención e información a la población nicoyana sobre el tema del COVID-19.