Mamógrafo móvil atendió a 1500 mujeres entregando resultados en 48 horas

18 Septiembre 2024

En menos de dos meses, se realizaron 1500 mamografías en las siete provincias de Costa Rica, cubriendo más de 2500 kilómetros.

Gracias a la iniciativa "Ya es Hora", mujeres de 12 comunidades recibieron sus diagnósticos en menos de 48 horas, con la identificación de 5 personas con cáncer de mama en etapas tempranas.

El cáncer de mama es la forma más común de cáncer en las mujeres en Costa Rica, con más de 1500 nuevos casos al año, lo que subraya la importancia de la detección temprana y programas de prevención como este.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres en Costa Rica, con más de 1500 nuevos casos detectados anualmente, según el Ministerio de Salud. En respuesta a esta alarmante realidad, la iniciativa "Ya es Hora" recorrió las siete provincias del país, brindando mamografías a 1500 mujeres en menos de dos meses y brindándole los resultados de esta prueba a las beneficiadas en tan solo 48 horas. El mamógrafo móvil, que se desplazó más de 2500 kilómetros, se convirtió en un pilar fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, ofreciendo un diagnóstico oportuno a mujeres de distintas zonas en todo el territorio nacional.

Impacto de Iniciativa.

Durante esta primera fase de "Ya es Hora", se realizaron 1500 mamografías en 12 comunidades, con los resultados disponibles en menos de 48 horas. De estas evaluaciones, 358 mujeres requirieron estudios adicionales, y 15 se sometieron a biopsias. Hasta la fecha, se han identificado cinco casos de cáncer de mama en estadio temprano (I-II), lo que ha permitido ofrecer tratamiento con intención curativa.

"Esta iniciativa ha permitido que mujeres como Luz Santana Hernández, diagnosticada con cáncer de mama en una fase temprana, reciban atención oportuna. Luz ya fue operada y está pronta a iniciar su tratamiento. Este es solo un ejemplo del impacto positivo que hemos logrado", destacó Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo.

Doña Luz, vecina de San Joaquín de Flores en Heredia, mencionó que “la verdad vengo de una familia que ha tenido cáncer, yo debía tener un control, pero a raíz de otra enfermedad, deje de hacérmelo hace dos años. Mi nieta fue la que vio la publicación de la campaña por un mensaje de Medismart, y ella me inscribió, aunque yo pensaba que por mí edad (62 años) no iba a tener nada. El día que me la hice, esa misma tarde me avisaron del Hospital Metropolitano que tenía que hacerme una biopsia urgente. Todo fue demasiado rápido y lo agradezco muchísimo”.

Principales logros de la iniciativa Ya es Hora

Kilómetros recorridos: +2500 kms

Provincias: 7 provincias

Comunidades: 12 comunidades

Limón Centro, Siquirres (Limón)

Desamparados, Sabana (San José)

Alajuela Centro (Alajuela)

San Francisco, La Aurora (Heredia)

Carrillos, Liberia (Guanacaste)

El Roble, Jicaral (Puntarenas)

Cartago centro (Cartago)

Pacientes atendidas: 1500 mujeres

Se completaron: 1500 mamografías, más de 100 ultrasonidos y cerca de 15 biopsias.

Diagnósticos realizados: 5 pacientes identificadas con cáncer de mama en estado temprano.

Acceso rápido y eficiente.

Una de las claves de "Ya es Hora" ha sido la rapidez y eficiencia en los procesos. Todas las pacientes que requirieron estudios adicionales, incluyendo ultrasonidos y biopsias, fueron valoradas en un plazo menor a 15 días desde su diagnóstico inicial.

Además, las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama están siendo atendidas en el Centro de Cáncer del Hospital Metropolitano, con el apoyo de la Fundación FUNDESO, para garantizar su acceso a tratamiento oportuno y adecuado.

Colaboración empresarial para salvar vidas.

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de empresas comprometidas con la salud de las mujeres costarricenses.

Hospital Metropolitano, Avon, CENRAD, Roche, FUNDESO, Grupo Purdy, BAC, MediSmart y AFZ, unieron fuerzas para llevar a cabo esta iniciativa, demostrando el poder de las alianzas para mejorar la salud pública. El éxito de este proyecto no habría sido posible sin la colaboración de organizaciones comprometidas con la salud de las mujeres costarricenses.

Planes para 2025.

El programa “Ya es Hora” se plantea metas aún más ambiciosas para el próximo año. En 2025, se espera realizar 7500 mamografías en todo el país. Esta cifra incluye 4500 mujeres ya registradas durante esta primera edición, 1500 nuevos cupos, y 1500 espacios de seguimiento para las pacientes que requirieron estudios adicionales este año.

El cáncer de mama sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en Costa Rica. En 2022, 398 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. La detección temprana es clave para mejorar las tasas de supervivencia, y programas como “Ya es Hora” son fundamentales para lograrlo.

"Hacemos un llamado al sector empresarial a unirse a esta causa en 2025, con el objetivo de llegar a más mujeres en todo el país y seguir generando bienestar. La prevención es el mensaje más importante que podemos llevar a las comunidades," concluyó Nagel.