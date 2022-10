“Pamperito Artesanal”, el emprendimiento que nació de un “No” como respuesta y hoy es una Pyme certificada

21 Octubre 2022

El negocio de elaboración de quesos, yogurt y helados se formó en 2018.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Kathy Rojas, se describe a sí misma como una mujer de retos, soñadora y que siempre cumple lo que se propone, aunque muchos digan que no se puede. Su constancia y esfuerzo, permitió que hace cuatro años, esta santacruceña lograra establecer “Pamperito Artesanal”, un negocio de elaboración de quesos, yogurt y helados tipo apretados y que nació en medio de un panorama de incertidumbres, pero no de imposibles. Conozca su historia:

¿Quién es doña Kathy, y de qué forma ha ayudado su forma de ser en el éxito de este negocio?

Doña Kathy es una mujer de retos, soñadora, que siempre se propone lo hace y aunque me digan que no se puede y que no debo, lo hago. Soy una mujer de 48 años, soy madre de 3 hijos, con una bebé de 4 años que nunca se ha dado por vencida.

Llegué con 7 meses de embarazo a llevar el curso, y no me querían dejar estudiar porque según ellos no podía cumplir con todo, y yo dije que sí, fui tuve a mi bebé y a los 8 días con puntos y cesaría volví y seguí estudiando y me gradué con mi bebé de mes y medio de nacida y todos me decían que no se podía, pero yo nunca me di por vencida.

¿De dónde nace Pamperito Artesanal, cuéntenos su historia?

Pamperito, nació en el 2018, exactamente se gestó en un curso de Lácteos y Mezclas Cultivadas que realicé en el INA, ahí nació la idea del negocio gracias a esa capacitación, después en el 2019 recibí dos capacitaciones en la UNED para elaborar el plan de negocios y la contabilidad, aquí nació el nombre luego de que tuvimos que hacer una empresa ficticia y salió el nombre de Pamperitos, registramos la marca. Comenzamos cuando defendí mi proyecto final que fue la elaboración de un queso con especies el cual hice con moringa fresca y también comenzamos a hacer helados tipo apretados con yogurt, y conforme nos iban pidiendo los sabores así los íbamos incluyendo al menú, hasta llegar ahorita que tenemos más de 25 sabores.

Cuando se vino la pandemia, yo me quedé sin trabajo, y antes de esto el emprendimiento lo llevaba poco a poco, porque yo trabajaba, pero luego me despidieron del trabajo, me quedé con una bebé, embarazada de bebé fue que estudié y luego agarré los recursos de la liquidación para compré equipo, comencé a conseguir leches de lecherías de la zona, para poder diversificar y poner en práctica los demás productos como queso fresco, semiduro, natilla, queso maduro, ricota, y los helados.

¿A qué se dedica el emprendimiento?

Tenemos una línea de helados tradicional y otro tipo Deluxe que son con licor, como mojitos, sangría, wiskey, ron con pasas y ahorita que viene diciembre vamos a sacar uno de rompope con centenario.

Lo que hicimos fue rescatar la tradición de mi mamá que vendía heladitos para vender a los chiquitos de la escuela, entonces cuando estaba en el curso del INA quise agregarles un valor agregado a esos helados caseros y como en ese entonces nadie aquí rescataba los apretados o los chiriviscos, entonces quise rescatar estos helados de bolsita y caseros y la hicimos gourmet.

Pero también trabajamos con la línea de quesos, pero como un todo porque nos dimos cuenta que cuando es invierno la venta de helados cae un poco y en verano sube, entonces nos diversificamos y tenemos productos para todo. Los quesos son muy gustados por la gente, tienen el permiso de salud, SENASA, son pasteurizados, con patente municipal, aunque no tenemos un local aún. Además, estamos certificados como Pyme.

¿Cuál es su producto estrella?

Los quesos y los helados, pero esto es relativo según sea verano o invierno.

¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido y cómo lo han afrontado?

La competencia desleal, porque cuando vino pandemia, la gente se burlaba de mí, y decía que mis apretados no eran helados, entonces les tenía explicar el origen de los chiriviscos (como se conocen los helados caseros o apretados en la altura guanacasteca). La gente con tal de vender un producto le baja el precio, no venden calidad, sino lo más barato. Quienes ya me conocen y conocen mis “pamperitos” saben que tienen calidad, pero algunos sienten que el precio es caro, igual me pasa con el queso, pero mi producto es 100% innocuo, que ya viene pasteurizado, la leche es comprada en una finca certificada, sin leche expuesta, sino que lleva un proceso distinto y de calidad.

¿Cuál ha sido el mayor logro?

Poder certificarme como Pyme, ahora tenemos un tutu como medio de transporte para participar en ferias y hacer entrega de los productos. Tener el equipo para poder trabajar como tiene que ser con todo lo que es la planta de elaboración de los productos como la pasteurizadora, la batidora de inmersión para hacer los helados, la empacadora al vacío, la cocina para hacer los quesos de pasta helada y poco a poco hemos ido haciéndonos del equipo y poder entrar en el mercado local de la gente y que muchos ya saben quién es Pamperitos, eso para mí es un logro.

¿Cuál es su meta más próxima?

Mi meta es poder abrir en mi casa, en la finca en la que vivo, poder abrir un local para que la gente sepa que Pamperitos no hace solo servicio express, sino que la gente que pasa pueda adquirir nuestros productos en el local. Actualmente estamos trabajando en este proyecto. Sueño con poder tener mi propio hato lechero donde yo le pueda decir a mis clientes, esta vaca está en óptimas condiciones, es tanto de proteína, solo para producir leche, etc.

¿Cómo puede hacer quien quiera adquirir sus productos?

Estamos ubicados en San Pedro de Santa Cruz, del cruce de Hatillo 800 metros suroeste, sobre Carretera 27 de Abril. Estamos sobre carretera principal que va para Tamarindo, pero las personas deben ingresar 100 metros dentro de la finca. Además, tenemos servicio express, incluso coordinamos entregas hasta Nicoya, por ejemplo, pueden comunicarse conmigo al número 8645-1643.