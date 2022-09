Programa virtual de liderazgo y empoderamiento para mujeres adolescentes y jóvenes “Soy Valentía” abre convocatoria

16 Septiembre 2022

“Soy Valentía”, la comunidad de adolescentes y mujeres jóvenes de Nosotras Women Connecting, presenta su nueva convocatoria para Generación Valentía, el programa de Liderazgo para jóvenes lideresas, este espacio está dirigido a adolescentes y jóvenes entre los 14 y 23 años que residen en Costa Rica, para que participen en un entrenamiento digital de 10 sesiones (una semanal) diseñado específicamente para adolescentes mujeres que quieran ejercer sus activismos y aportar al cambio por medio de sus acciones

“Valentía es un personaje que busca chicas que, como ella, quieran transformar realidades y quiere desarrollar junto a ellas un plan para cambiar el mundo. Las mujeres debemos llegar a puestos de toma de decisión y liderazgo y en este contexto las adolescentes tienen muchísimo que aportar para la construcción de comunidades más resilientes, equitativas y sostenibles”, comentó Amanda Arroyo, Directora de Programas de Nosotras Women Connecting.

Los 10 talleres virtuales tienen una duración de dos horas y serán todos los sábados desde el 24 de septiembre al 25 de noviembre en un horario de 9 a.m. a 11:00 a.m. por medio de la plataforma ZOOM. Cada día se abordará un tema especial acompañadas de lideresas, profesionales de organizaciones e invitadas especiales.

Este año el programa no solo cuenta con el apoyo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sino que también se suma de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (Bureau of Population, Refugees, and Migration, PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por esta razón, “Soy Valentía” hace una invitación espacial a adolescentes mujeres migrantes para que participen en el campamento y contribuyan a motivar, sensibilizar y dialogar a otras adolescentes mujeres con sus experiencias, vivencias y perspectivas sobre lo que significa ser migrante en un país extranjero.

“En UNICEF trabajamos para que las niñas y mujeres se empoderen y puedan desarrollarse plenamente, vivir libres de cualquier tipo de violencia y discriminación. El programa “Soy Valentía” les ofrece a las adolescentes mujeres una maravillosa oportunidad para hacer realidad estos derechos. Invito especialmente a las adolescentes migrantes a que se inscriban en el campamento porque queremos que otras jóvenes aprendan de su cultura y sus vivencias”, señaló Patricia Portela de Souza, representante de UNICEF en Costa Rica.

“Las niñas viven problemáticas exclusivas por su condición de mujeres y niñas, por lo que es importante la concientización y sensibilización con el fin de ser atendidas de manera integral y desde la especificidad. Soy Valentía es un programa que permite validar su derecho a participar, opinar y expresar sus sentimientos, pero sobre todo es un espacio en donde las niñas y las adolescentes pueden liderar cambios para eliminar prácticas discriminatorias, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y proteger a las mujeres, de todas las edades, frente a todas las formas de violencia que se ejercen en la vida cotidiana”, comentó la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo.

Las participantes aprenderán herramientas útiles en temas como: elaborar un plan de vida, tomar de decisiones, mantener relaciones saludables, poner límites, trabajo en equipo, sororidad, discursos de odio, migración y prevención de la xenofobia y la discriminación, entre otros.

Nosotras Women Connecting, en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Costa Rica, han unido esfuerzos desde el 2019 para crear los talleres de Liderazgo Generación Valentía, un programa que tiene como objetivo gestar una comunidad de mujeres jóvenes que puedan tener conversaciones sobre su visión de mundo, proyecto de vida liderazgo, esto para que sean agentes de cambio en sus vidas y comunidades. Este programa forma parte de la iniciativa mundial Generación sin límites liderada por UNICEF en el marco de la Estrategia Juventud 2030 impulsada por Naciones Unidas. Por medio de este espacio Soy Valentía ha trabajado con más de 1500 adolescentes y mujeres jóvenes, ayudándolas a crear sus espacios de liderazgo e incidencia.

Para poder ser parte de Generación Valentía las candidatas tienen que cumplir los siguientes requisitos:

Ser una chica entre los 14 y 24 años que resida en Costa Rica. Habilidad para hablar, leer y escribir español. Tener disponibilidad completa para asistir a los talleres todos los sábados del 24 de septiembre al 25 de noviembre en un horario de 9 a.m. a 11:00 a.m. Acceso a internet por medio de comunicación estable y un celular, tableta o computadora. Tener ganas de transformar su comunidad y el mundo.

Si se quiere postular por uno de los espacios, se debe completar este formulario desde este link: https://forms.gle/x2yreAGNDJXLLKSM7 antes del 20 de septiembre del 2022 a las 12:00 medianoche. De no poder acceder el formulario, las chicas pueden enviar un vídeo de máximo de 2 minutos explicando porqué quiere ser una de las amigas de Valentía o bien al correo generacióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.