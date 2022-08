Fundación PANIAMOR de Costa Rica gana desafío mundial de innovación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

19 Agosto 2022

UNFPA anunció los 10 ganadores de la primera edición del Desafío de Innovación Conjunta para empoderar y mejorar la vida de mujeres y niñas en el mundo.

La aplicación “Me quiere no me quiere” de la Fundación PANIAMOR, iniciativa que busca prevenir la violencia en el noviazgo entre personas adolescentes, fue uno de los 10 proyectos vencedores entre 300 propuestas de 61 países.

UNFPA, la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas, anunció los proyectos ganadores de su primer Desafío de Innovación Conjunta, que brinda financiamiento a empresas sociales que promuevan la exigibilidad de derechos por parte de las mujeres y niñas de todo el mundo, a través de soluciones innovadoras.

La Fundación PANIAMOR logró que Costa Rica destaque una vez más en materia de innovación y derechos humanos, siendo elegida entre más de 300 proyectos de 61 países. La propuesta ganadora es la app “Me quiere, no me quiere” cuyo objetivo es guiar a las personas adolescentes a autoevaluar si se encuentran en una relación de noviazgo violenta o en riesgo de violencia. Esta app, lanzada inicialmente en el año 2016, contó en su primera etapa con el apoyo de UNFPA.

“El Fondo de Población de las Naciones Unidas cree firmemente en la innovación social y tecnológica para garantizar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. La creatividad costarricense y el compromiso social de Paniamor, se unieron para disminuir la violencia en los noviazgos en niñas y adolescentes, usando la tecnología como herramienta para el cambio de normas sociales nocivas”, comentó Juan Luis Bermúdez, Jefe de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica.

“La Fundación PANIAMOR en su 35 Aniversario, recibe con alegría y compromiso este premio a la innovación social y tecnológica, el cual nos permitirá fortalecer la aplicación Me quiere, no me quiere con la cual esperamos empoderar aún más a un mayor número de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, para que logren identificar, prevenir y buscar apoyo frente a manifestaciones que violencia en línea a las que están expuestas y que pueden dejar daños y consecuencias en todos sus vidas”, señaló Oscar Valverde Cerros, Director Ejecutivo de PANIAMOR.

El Desafío de Innovación Conjunta recibió 300 propuestas de 61 países. Después de que 20 finalistas se presentaran ante un panel de expertos, diez ganadores firmaron contratos de nueve meses con UNFPA y recibieron una inversión libre de capital de USD 60.000.

Este financiamiento permitirá que estas organizaciones pasen de la etapa piloto a la escala.

El UNFPA y sus socios seguirán apoyando a las empresas sociales con tutorías específicas, oportunidades de capacitación, talleres interactivos y acceso único a la red de las Naciones Unidas.

“El pensamiento creativo y las soluciones innovadoras son clave para acelerar el progreso de las mujeres y las niñas en todo el mundo”, comentó Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA. “A través de EQUALizer, UNFPA se complace en apoyar a un grupo dinámico de personas emprendedoras y sus ideas revolucionarias. Gracias al financiamiento de los gobiernos de Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca, son posibles proyectos como estos, que cambian la vida de las personas”, agregó.

El Desafío 2022 es financiado por el Fondo Acelerador EQUALizer de UNFPA, e implementado en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

Lanzado en 2021, EQUALizer invierte en proyectos que buscan ampliar el acceso a servicios de anticoncepción y salud materna para mujeres, adolescentes y niñas y poner fin a la violencia de género. El fondo proporciona inversiones libres de capital en empresas sociales dirigidas o codirigidas por mujeres y que pueden mostrar evidencia del impacto que tendrán, permitiéndoles probar y ampliar sus proyectos.

Las propuestas ganadoras integran una variedad de innovaciones, desde un sistema de diagnóstico portátil para la preeclampsia hasta un juego de mesa que difunde información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.



Proyectos ganadores

UNFPA premió 10 proyectos de diferentes regiones del mundo: dos de Latinoamérica (Costa Rica y Colombia), cuatro de Asia y cuatro de África: