Viajar con sentido social es la magnificencia de un buen turismo

10 Diciembre 2021

Crecemos juntos, cuando hay interés en conocer y ayudar a las poblaciones locales de los destinos turísticos que se visitan.

Andar de Viaje, por placer es una de las experiencias más gratifi­cantes que puede vivir el ser hu­mano y más aún cuando se hace en fami­lia o con buenos amigos. Sin embargo, para que esa experiencia sea auténtica, debe tener un componente: el humano y cultural, generando así un verdadero de­sarrollo turístico.

Educar a nuestros hijos desde pequeños a sembrar empatía con las personas loca­les del destino turístico que se visita, es una filosofía de vida que se debe cultivar y digno de compartir. Es por esta razón, que divulgamos la experiencia de viaje de una familia estadunidense que vaca­cionó en Guanacaste y se hospedo en el Hotel Four Seasons.

¡Aquí su historia, esperando que te inspire seguir su ejemplo!

Cuando estábamos planeando nuestro viaje a Costa Rica este verano, quería asegurarme de que los niños vieran más del país que solo el resort. Quería asegu­rarme de que experimentaran la vida sil­vestre y la selva tropical. También que­ría explicarles qué es un país del tercer mundo y que los pobres superan con cre­ces a los ricos y la clase media. Quería que entendieran que fueron muy afortu­nados de visitar un hermoso balneario y que el turismo y las visitas nos ayudan al país. Pero quería encontrar una manera de que aprendieran específicamente so­bre los niños necesitados en algunas de las comunidades de Costa Rica. Así en­contré la Asociación Creciendo Juntos.

Niños estadunidenses disfrutando de unas lujosas vacaciones en Guanacaste, pero formados por sus padres para dejar una huella social con los niños locales.

Viajar ha sido una parte importante de nuestra familia desde que Maggie era un bebé. A medida que todos crecen, quiero que no solo viajen como “vacaciones”, sino que aprendan sobre otras culturas y también que aprendan a ayudar en lo que puedan. Nos alojamos en el Four Sea­sons Resort en Costa Rica y el conserje me contó sobre Creciendo Juntos por co­rreo electrónico. Luego me presentó al director del programa y comenzamos a conversar sobre las formas en que mis hijos podrían ayudar activamente a los niños en Costa Rica en nuestro viaje.

El director me dijo que las escuelas ne­cesitaban mucho todos los útiles. Las es­cuelas siempre estaban necesitadas, pero después del año pasado, la escuela estaba más necesitada que nunca. Pedí algunas listas específicas de artículos y un plan para llevar los útiles a los estudiantes.

A continuación, dediqué un tiempo a explicarles a mis hijos que las escuelas de todo el mundo no son TODAS las es­cuelas a las que asisten. Les mostré fotos de algunas de las escuelas en Costa Rica y rápidamente entendieron la necesidad. Les di a cada uno una copia de las listas de artículos que me dio la Asociación Creciendo Juntos y hicimos un viaje a Target. Les expliqué a los niños que ten­drían que llevar todo lo que compraran a Costa Rica.

Trajimos todos los suministros a casa y los empacaron y los pusimos en cada uno de sus bolsos de mano. Estaba ha­ciendo todo lo posible para mantenerlos comprometidos con el proyecto y dando a los niños en Costa Rica.

Dada la situación actual, no pudimos vi­sitar la escuela. En el futuro espero que podamos. Por ahora, teníamos que darle las maletas al conserje que se las pasó a la Asociación Creciendo Juntos.

Unos días después de llegar a casa re­cibimos una foto de Creciendo Juntos. ¡Era de los estudiantes de la escuela con las bolsas de suministros que trajeron los niños! Los útiles fueron a una clase de quinto grado. Estaba muy agradecido de conseguir la foto. Realmente ayudó a mis hijos a ver que el proyecto era im­portante y uno de ellos incluso pregun­tó "¿podemos hacer esto para nuestro próximo viaje también?".

Si está buscando una organización a la que apoyar, considere la Asociación Creciendo Juntos. Vimos de primera mano lo que hacen y sé que ahora mis­mo se necesitan mucho más que útiles escolares.

Para obtener más información sobre la organización, haga clic aquí: https://cre­ciendojuntoscr.org/?lang=es