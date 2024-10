Done su cabello y ayude a pacientes con cáncer de mama en Walmart

24 Octubre 2024

En el marco de la campaña Walmart en Modo Rosa, la cadena de supermercados hace un llamado a sus clientes a ser parte de un gesto solidario que puede transformar vidas: la donación de cabello para la confección de pelucas destinadas a pacientes con cáncer de mama. Esta iniciativa busca brindar apoyo emocional y mejorar la calidad de vida de mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Durante los primeros 15 días de la campaña, la respuesta ha sido muy positiva en todas las tiendas donde se ha implementado la iniciativa de corte de cabello.

“Las pelucas que se confeccionan con el cabello donado son de gran apoyo en el proceso de las mujeres con cáncer de mama, así se ha visto reflejado en los 11 años de esta campaña que ha sido un éxito gracias a los clientes y sus familias”, comentó Mónica Elizondo, subgerente de Asuntos Corporativos.

Elizondo agregó que en las tiendas se ha recolectado una cantidad considerable de trenzas y que se desea un alcance mayor, por lo que invitan a los clientes a ser parte de esta campaña que termina el 31 de octubre.

¿Cómo donar?

Se requiere un mínimo de 25 centímetros de largo y el cabello debe estar limpio y seco. En caso de no presentarse a las jornadas de recolección, puede llevar el cabello atado en una trenza o cola y empaquetado en una bolsa transparente sellada. El cabello puede tener canas o estar teñido, mas no decolorado o teñido con colores “fantasía” (aquellos que no existen de forma “natural” en la gama de colores del cabello, como el azul, fucsia, verde, turquesa, morado o anaranjado).

Las pelucas que se confeccionan con estas donaciones son entregadas a la Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (FUNDESO), que presta y alquila las pelucas con un precio simbólico a las pacientes, y también las dona a hospitales públicos del país.

"En Walmart tenemos el compromiso de ser parte activa en las comunidades donde operamos. A través de la campaña Walmart en Modo Rosa estamos contribuyendo no solo con la recolección de cabello, sino también dando un apoyo para que las pacientes se sientan más seguras y apoyadas durante su proceso", dijo Elizondo.

Jornadas de corte de cabello

Los cortes de cabello continúan los fines de semana de este mes: