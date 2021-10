OCF recomienda ver el ahorro como un hábito muy efectivo a largo plazo

29 Octubre 2021

No hay excusa para no ahorrar. Separar solo 100 colones diarios podría hacer la diferencia en un presupuesto.

Oficina apela a ver el efecto multiplicador del ahorro si se realiza de manera constante.

Ahorrar, aunque sean montos pequeños, puede generar una satisfacción en el largo plazo. De esta manera, en el marco del Día Mundial del Ahorro, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), insta a los consumidores financieros consolidar el hábito del ahorro.

La OCF ha identificado al menos tres factores que generalmente los consumidores indican como excusas para no ahorrar: no hay de dónde tomar dinero porque no alcanza la plata. Segundo, consideran que las tasas de interés son muy bajas y no vale la pena el esfuerzo, y por último, que el dinero que se acumula, es tan poco que no sirve para nada.

Respecto a que no tienen de dónde tomar dinero para ahorrar, puede obedecer a que no han revisado sus números con más detalle, o bien, descartan realizar presupuestos para un manejo adecuado del dinero. Si lo hicieran, se darían cuenta de que con muy pequeños ajustes en los gastos podrían permitirse un ahorro que no duele, pero puede resultar ser muy significativo. Esos ajustes pueden ser en gastos hormiga, suscripciones que se pagan y no se usan, o la compra impulsiva en el supermercado.

En cuanto a las tasas de interés, la OCF concuerda que en la actualidad están muy bajas, aunque no siempre han tenido este comportamiento. En este caso, es importante que el consumidor sea consciente de un concepto esencial, como es la tasa de interés real, que resulta de comparar la tasa que recibo de mi ahorro y la tasa de inflación en el país. Lo ideal es que los ahorros reciban una tasa mayor que la inflación.

“Si la tasa que nos pagan es del 5% y la inflación es del 2%, el consumidor recibe una tasa final del 3%. Evidentemente, si se ahorra en instrumentos a muy corto plazo, como de tres a seis meses, las tasas son las más bajas; no obstante, si lo hacemos a plazos más largos, como de cinco a diez años, las tasas por lo general son mucho mayores, por lo tanto, podemos defendernos. Depende de nosotros, no de las tasas”, explicó Danilo Montero, Director General de la OCF.

Sobre el tercer tema, la OCF les recuerda a los consumidores que el tiempo es el mejor amigo del ahorro, por lo que recomienda sacar provecho del efecto del interés compuesto.

“Si la persona ahorra una suma de dinero todos los meses, y los coloca en un depósito por 12 meses, y al final de cada año va sumando los intereses al nuevo ahorro que acumula y vuelve a colocar por otro año, y así lo sigue haciendo año tras año, al final logra acumular un ahorro mucho mayor al que aportó por su cuenta, generando intereses sobre los intereses de los intereses”, detalló Montero.

El Director General de la OCF detalla lo anterior con el siguiente ejemplo, para tener una idea más cercana respecto a cuánto podrán acumular en ahorros al hacerlos como una práctica de años.

Si la persona ahorra ₡1.000 todos los meses, al final del primer año tendrá ₡12.000, los cuales podría poner en un depósito a un año, con una tasa de interés por ejemplo de 5%. Al final del segundo año tendrá ₡24.000 más los intereses del segundo año que serían ₡600 colones. Si coloca los ₡24.600 por un tercer año, al final solo en intereses ya ganó ₡1.830 y ha acumulado ₡36.000 de principal. Por lo tanto, al final del tercer año ya tiene ₡37.830.

Si la persona es persistente, y repite su ahorro de ₡1.000 al mes por cinco años, acumulará ₡66.307; si lo hace por 10 años, su ahorro acumulado será de ₡150.934. Lo interesante es que en 10 años solo ha sacado de su ingreso ₡120.000, por lo que en intereses ha acumulado más de ₡30.000. Y eso con solo guardar ₡1.000 cada mes, o sea, ₡250 cada semana, o ₡35 colones diarios.

La OCF destaca que el anterior ejemplo se logra con una suma de ahorro pequeña y su resultado puede resultar positivo, por lo que llama a reconsiderar el valor de ahorrar acorde a sus posibilidades, aunque es claro que si en vez de guardar ₡35 colones diarios, lo hace con ₡100 colones, al final del mes tendrá ₡3.000 o ₡36.000 al final del año. Si repite este ejercicio por 10 años, habrá acumulado un ahorro de más de ₡450.000, o incluso más de un millón en 20 años.

Cuando las personas piensan con un poco más de detalle lo que podrían comprar con ₡100 diarios, resulta claro que no mucho. Por lo tanto, no debiera doler, como sí lo sería decir que tenemos que guardar ₡3.000 al final del mes, porque es un monto que sí nos permite comprar algo.

“Sí es posible acumular un ahorro si adoptamos un hábito de guardar muy pequeñas sumas cada día; al final del año se puede colocar ese dinero en un depósito a plazo en un banco o en una cooperativa, o bien en un fondo de inversión; y aunque la tasa anual sea baja, si acumulamos por varios años, el tiempo se encarga de hacer parte de nuestro trabajo”, concluyó Montero.