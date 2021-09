Refuerce la seguridad de sus transacciones bancarias con la firma digital y el registro de dispositivo

08 Septiembre 2021

Dos servicios de seguridad adicionales pueden marcar la diferencia entre ser víctima de una estafa o mantenerse protegido.

La firma digital y el registro de dispositivo hacen que las transacciones que realizan los clientes sean cada vez más robustas.

¿Qué se puede hacer ante la persistencia de intentos de estafa que surgen constantemente con temas del momento? Con el objetivo de ofrecer prevención en seguridad, el Banco Nacional promueve la utilización de dos servicios adicionales que robustecen el esquema de seguridad de las transacciones bancarias que realizan los clientes: la firma digital y el registro de dispositivo. Si el cliente es conducido hacia un momento de estafa, estas medidas de seguridad adicionales que aplica el cliente podrían marcar la diferencia entre ser víctima o mantenerse protegido.

“Es muy importante que las personas conozcan no solo en qué consisten los delitos, y que estén en capacidad de detectar y detener la estafa, sino también que conozcan los beneficios y utilicen las tecnologías bancarias para protegerse ante los intentos de fraude. Recordemos que, en el esquema de seguridad, el manejo de claves y dispositivos son responsabilidad del cliente y además este tiene el deber de resguardarlas y protegerlas, es decir no brindarlas a nadie. Estas seguridades adicionales como el registro de dispositivo, y la firma digital, así como el token, son altamente recomendados porque permiten al cliente no depender solo de un usuario y una clave”, explicó David Hernández, Director de Seguridad e Investigaciones del Conglomerado Banco Nacional.

El registro de dispositivo es una de las más recientes novedades que es muy importante, para que los clientes bancarios lo utilicen, porque les va a permitir que ellos mismos controlen desde dónde se pueden hacer las transacciones. Si un estafador está tratando de hacer una transacción desde otro dispositivo móvil, no la va a poder ejecutar si el cliente registró previamente su dispositivo móvil ante el banco.

El cliente también puede utilizar su firma digital para ingresar a Banca en Línea y hacer sus transacciones. La firma digital viene a sustituir el uso token o códigos de seguridad, para esto se requiere la utilización de una tarjeta, la cual es ingresada en el computador cada vez que se requiera vincular o autorizar algún servicio nuevo o cuenta favorita, esto brinda un blindaje adicional, ya que aunque el cliente brinde su clave no se podrán realizar traslados de fondos a cuentas no autorizadas previamente, como un beneficio adicional, al realizar inclusiones de cuentas favoritas con firma digital, no tendrá que esperar para su activación, la misma queda habilitada en el momento.

Además del software y hardware token, el Banco Nacional ha venido trabajando en la adopción de nuevas tecnologías en sus transacciones bancarias como son: la tecnología sin contacto para tarjetas y dispositivos de uso personal, la firma digital y el registro de dispositivo. Todas estas seguridades adicionales hacen que las transacciones que el cliente vaya haciendo sean cada vez más robustas y se adapten a las necesidades de sus clientes.

Registre su dispositivo hoy mismo. El registro del dispositivo es un procedimiento muy sencillo. Se realiza desde BN banca en línea y la persona debe tener a mano su computadora, y su celular o tablet. En banca en línea, en la sección preferencias del menú personal, se elige la opción dispositivos móviles, y se agrega el dispositivo. El sistema genera un código QR. En ese mismo momento, con su celular o tablet la persona ingresa a BN Móvil y en el menú principal, selecciona la opción mis dispositivos y procede a capturar el código QR que ya le había generado la banca en línea. Así queda registrado el celular o tablet y ahora el usuario puede realizar sus transacciones solo desde ese dispositivo. El registro se puede eliminar cuando ya ese dispositivo no esté en uso.

¿Cómo afiliar su firma digital desde la Banca en Línea? Asegúrese de tener habilitada la firma digital en su computadora. Ingrese a Banca en Línea en www.bncr.fi.cr En el menú preferencias escoja la opción habilitar certificado digital y continúe con las instrucciones de afiliación. La próxima vez que ingrese a Banca en Línea, lo hará con su firma digital o con su clave según lo desee.

Recuerde que el Banco nunca le solicitará datos sensibles de seguridad como tokens, claves, pines, contraseñas, números de tarjetas, sea por correo, llamada telefónica o mensajes de texto. No ingrese a los sitios (links o enlaces) que aparecen estos mensajes. En caso de recibir alguna llamada telefónica, cuelgue, no brinde ninguna información y consulte directa e inmediatamente con el banco acerca de la veracidad de cualquier trámite, promoción o solicitud que le ofrezcan.