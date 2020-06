5 aspectos para elegir el instrumento de ahorro más conveniente

19 Junio 2020

Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Coopenae, recalcó que muchas veces nos asesoramos sobre cómo debemos de administrar nuestros ingresos o hasta la mejor opción para endeudarnos.

“La mayoría de las personas dejamos de última opción el ahorro o simplemente dejamos en una cuenta el dinero que estamos guardando. Existen aspectos que debemos de considerar y así sacar el mejor provecho al hábito del ahorro” recalcó Quesada.

El ahorro es una necesidad y no una opción: No se debe ahorrar según lo que sobre del presupuesto, el ahorro debe ser parte de las primeras acciones de rebajo a sus ingresos. Lo importante es ahorrar un monto que sea posible según su posibilidad. Definir cuál es mi objetivo y el plazo en que quiero alcanzarlo: Determinar si el objetivo es a corto, mediano o largo plazo es fundamental para saber qué tipo de instrumento financiero se adapta mejor a poder cumplir ese plazo, no es lo mismo tener el objetivo de ahorrar para una prima de vivienda que hacerlo para un viaje de vacaciones. Investigar y aprender sobre las opciones que ofrece el mercado: existen una serie de opciones que las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes, todas pueden parecer muy similares a todas y a su vez cuentan con características muy atractivas para adoptarlos, sin embargo, el asesorarse con un experto permitirá identificar cuál beneficia de mayor forma a nivel de rendimientos a tu objetivo y, por ende, que los intereses que genere te ayuden a alcanzar en menor tiempo tu meta. ¿Ahorrar o invertir?: Entre estos instrumentos existen diferencias importantes que se deben de tomar en cuenta y serán esenciales para decidir cumplir mis objetivos:

a.El ahorro: existen varios tipos de ahorro como los programados, las cuentas corrientes, de ahorro, sobres de ahorro, entre otros. Normalmente responden a necesidades más de corto a mediano plazo, sin embargo, no exime el largo plazo, pero si cuentan con tasas de interés más bajas, por lo que no son los más recomendables si podemos hacer uso de los fondos en mayor tiempo. La decisión de ahorro se puede basar en: si se quiere hacer crecer el patrimonio, si el objetivo que persigues requieres cumplirlo en un año o menos, si obtienes ingresos extras que no vas a utilizar y quieres maximizar sus beneficios, entre otros. Algunas de sus ventajas son:

No conlleva riesgos de pérdidas, siempre y cuando el pequeño rendimiento que te brinde tu instrumento de ahorros supere la inflación del período. Puedes utilizarlos en cualquier momento que lo necesites, ofreciéndote la posibilidad de contar con liquidez de forma rápida. En ahorros programados con un plazo determinado, se debe tomar en cuenta que se podría castigar el rendimiento por el retiro anticipado.

b. Las inversiones: son instrumentos un poco más sofisticados que los de ahorro por lo que ofrecen rendimientos mayores, normal mente se utilizan cuando: ya has ahorrado como parte de las buenas costumbres financieras y quieres hacerlo crecer de forma más amplia, si no vas a necesitar el dinero entre 1 a 5 años, si quieres escalar en la forma de administrar tus ingresos de forma más profesional, entre otros. Algunas de sus ventajas son:

Los rendimientos son más altos, los cuales guardan relación directa con el riesgo mismo. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Las ganancias pueden ser exponenciales gracias al interés compuesto; es decir, reinvertir tus rendimientos para que se sigan multiplicando.

5. ¿Existe una mejor moneda para ahorrar?: Esta pregunta también se va a responder dependiendo de cuál es el objetivo que se quiera alcanzar, sin embargo, un factor primordial que se le debe adicionar es en qué moneda recibe su salario. Para incentivar el ahorro en la moneda de circulación nacional, los países pagan un “premio” a las tasas de ahorro en sus monedas, mismo que no tienen los dólares por lo que es fundamental tomar en cuenta este dato, pero una persona que sus ingresos los recibe en dólares es una buena opción quedarse en esa moneda, puesto que podrían sufrir un “castigo” por la conversión a colones, y si su objetivo debe ser pagado en colones, pueden optar por cambiar de moneda en un momento en que el tipo de cambio esté alto y por ende, reciba más colones por sus dólares.