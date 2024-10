Presidente del Banco ante la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público “Algunos diputados solo quieren atacar al Banco Popular y el proceso para salvar a miles de clientes de Coopeservidores”

15 Octubre 2024

Jorge Eduardo Sánchez aseguró tener idoneidad de sobra para presidir Junta Directiva.

Dijo que los indicadores ratifican al banco como una de las entidades más sólidas del sistema, lo que responde al trabajo serio y coordinado entre el directorio y la gerencia.

El presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, Jorge Eduardo Sánchez, dijo lamentar que “haya diputados que solo buscan atacar al banco y su liderazgo en el sistema, el cual le ha permitido ser la única entidad que se atrevió a asumir procesos de enorme volumen como llevar tranquilidad a 175 mil clientes de Coopeservidores”.

Sánchez compareció este lunes por la noche ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, en el marco de una investigación por los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, asegurando que le sobra idoneidad para dirigir ese órgano directivo.

Consultado por los motivos de su comparecencia, dijo que “lamentablemente la Comisión se ha convertido en un show político”, agregando que es “una cortina de humo que algunos diputados a los que pareciera incomodarles el rol social del Banco, pues preferirían ver a una banca pública más débil en un contexto financiero como el actual, sin importarles la angustia de miles de familias y sectores productivos”.

“Estamos hablando de miles de costarricenses afectados por el cierre de Cooperservidores, a quienes de la noche a la mañana se le esfumaron sus ahorros, muchos de ellos mayores de edad y que han pasado meses de incertidumbre; ante eso, el Popular fue el único banco capaz de llevar tranquilidad a miles de personas que tenían menos de 6 millones y haremos lo mismo con quienes tenían más de esa suma. Ese es el banco que hoy se ataca, cuando los diputados más bien deberían estar enfocados en el tema de la supervisión, para que casos como el de la cooperativa o Desyfin no se repitan y no se dañe la confianza ciudadana en el sistema”, concluyó Sánchez.

Improcedente

Respecto a los cuestionamientos por supuesta falta de experiencia para ejercer su cargo, Sánchez, abogado y notario, dijo que su carrera profesional ha sido intachable, y que su experiencia en liderar y gestionar organizaciones la respalda su paso tres veces como diputado donde incluso llegó a presidir justamente la Comisión de Ingreso y Gasto Público, así como una acreditada experiencia bancaria tras su paso por BICSA.

El excongresista fustigó el señalamiento que se hace sobre la idoneidad como director presidente de la Junta Directiva del Banco, relacionada con un eventual incumplimiento con la experiencia para dicho cargo, lo cual, aseguró, es “improcedente, pues el hecho de que la persona nombrada no los alcance algún umbral no implica automáticamente que no sea idónea, ya que en estos casos la persona aún podrá ser considerada idónea si la entidad o empresa lo justifica adecuadamente”.

El jerarca del Popular recalcó que el Poder Ejecutivo, desde febrero pasado, estimó suficientemente razonable la continuidad de los actuales miembros del directorio del Banco, reafirmando que cuentan con todos los atributos evaluados, incluyendo el de idoneidad y los restantes que son necesarios para ejercer los cargos.

Ante consultas de varios diputados, Sánchez hizo ver que la situación de experiencia que se ha observado fue la misma que en octubre de 2010 experimentó el también exdiputado Francisco Antonio Pacheco, a quien, durante la administración Chinchilla Miranda, se le nombró en la junta directiva y también en la presidencia de dicho órgano del banco, siendo filósofo y abogado, e incluso sin trayectoria previa en banca.

El presidente del Popular presentó ante la Comisión un informe de la de evaluación de desempeño individual y de la junta directiva, elaborado en junio pasado por la firma especializada KPMG, donde se ratifica una calificación de “excelente” en la Evaluación Individual de Desempeño.

Por otro lado, Sánchez resaltó que los resultados e indicadores financieros más recientes del Banco Popular muestran que la institución está entre las mejores y más sólidas del sistema financiero nacional, lo que se ha dado en gran medida gracias a la responsabilidad, claridad de funciones y coordinación entre el directorio y la gerencia.