Coopealianza celebra 53 años con la comunidad

19 Septiembre 2024

Este año Coopealianza cumple 53 años. Es una cooperativa de ahorro y crédito que surge el 22 de agosto de 1971 en Pérez Zeledón, mediante la fusión de dos cooperativas: Coopehosani y Coopezel.

Los procesos de fusión han estado presentes en la historia de la cooperativa, contemplando entre este crecimiento, las fusiones con: Coopeji (1972), Coopeplatanares (1978), Coopegolfo (1993), Coopecolón (2000), Coopecorrales (2004), Coopmani (2004), Coopenaranjo (2005), Coopetacares (2013) y Coopeacosta (2015). En total han sido 11 fusiones, lo cual la hace la cooperativa de todos.

Su historia continúa a lo largo de los años abarcando todo el país. Hoy, Coopealianza cuenta con 50 oficinas, presentes en 34 cantones, 700 trabajadores y más de 261.000 asociados, quienes, sin distinción de clase social, económica, género, inclinación política o religiosa, forman parte de esta gran cooperativa con presencia en el ámbito nacional.

Mediante la combinación de varios factores claves, entre ellos: una visión clara de crecimiento, gestión consolidada, sólido gobierno corporativo, planificación estratégica eficaz, trabajo en equipo, cumplimiento riguroso de normativas y leyes, y transparencia en la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización, la cooperativa ha logrado su permanencia y solidez a lo largo del tiempo.

Los resultados obtenidos a lo largo de los años no son producto de la casualidad, sino conjuntamente de elementos como el compromiso y el trabajo diario de cada uno de los trabajadores, así como del apoyo de los clientes y asociados que han sido parte de la empresa. La confianza y dedicación de los colaboradores han sido fundamentales para alcanzar cada una de nuestras metas.

Coopealianza goza de una salud financiera sólida y transparente así lo informa Francisco Montoya Mora, su gerente general “somos una empresa con disciplina financiera, se han tomado decisiones contundentes para la seguridad de los ahorrantes e inversionistas. Una de ellas es nuestro indicador de suficiencia patrimonial de un 16,51%, Sugef nos exige estar por encima del 10% y este indicador que tenemos refleja la solvencia con la que trabajamos.

Además, fortalecemos las reservas patrimoniales no redimibles, puesto que el 50% de los excedentes generados por la cooperativa se destinan a esta partida, que es para protección de ahorrantes e inversionistas. Otro hecho relevante, es la protección de la cartera de crédito, se reserva una parte de los excedentes mensuales para las estimaciones contra cíclicas adicionales.

Francisco Montoya Mora, Gerente General de Coopealianza

Hoy mantenemos una cobertura adicional de estimaciones de 55 mil millones de colones. En Coopealianza se gestionan los gastos administrativos con gran eficiencia. Por cada ¢100 que generamos, solo se utilizan 38 en gastos de administración, lo que la posiciona en la entidad más eficiente del Sistema Financiero Nacional, somos una Cooperativa austera y responsable.

El servicio al cliente es un atributo que nos diferencia y para poder cumplir con las necesidades de muchos de ellos, Coopealianza amplía horarios de atención y cuenta con oficinas que están donde no hay otra institución financiera. Contamos también con atención inmediata al 2785-3000”, recalcó Montoya

Horarios de oficinas en Coopealianza

Los horarios regulares en la mayoría de las oficinas de Coopealianza son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.; pero contamos con algunas que tienen horarios diferenciados, los siguientes:

Curridabat: lunes a sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Desamparados: lunes a sábado: 11:00 a.m. a 7:00 p.m./ domingos: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mercado Municipal de Pérez Zeledón: lunes a viernes: 7:30 a.m. – 5:00 p.m. / sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Parque de San Isidro – Pérez Zeledón: lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Alajuela- City Mall: lunes a sábado: 11:00 a.m. a 7:00 p.m./domingos: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ciudad Quesada – Mall El Encuentro: lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Información 2785-3000: lunes a sábado: 7:00 a.m. a 7:00 p.m / domingos: de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Esté atento a más promociones y síganos en nuestras redes: Facebook, Instagram y Tiktok.

Coopealianza, seguridad en sus ahorros.