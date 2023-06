EXPOVENTA DE PROPIEDADES EN LÍNEA: MÁS DE 300 PROPIEDADES CON DESCUENTOS DE HASTA 70%

14 Junio 2023

Feria está disponible del viernes 14 al viernes 30 de junio del 2023, de manera virtual.

Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica financian hasta el 100% del valor del bien.

Se ofrecen viviendas, terrenos, vehículos, apartamentos, locales comerciales y fincas, ubicadas en todo el país.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Banco Nacional, y el Banco de Costa Rica se unen un año más para ofrecer a las familias, empresas y personas en general excelente ofertas y condiciones a través de la Expo Venta de Propiedades en línea.



A través de sus páginas y aplicaciones oficiales, las tres entidades ponen a disposición más de 300 bienes adjudicados como viviendas, vehículos, lotes, fincas o locales comerciales hasta con un 70% de descuento del valor en el mercado.



Esta feria representa una gran oportunidad para adquirir esa bien a muy buen precio y con atractivos financiamientos tanto en colores como en dólares.



Detalle de las ofertas por entidad:

Banco Popular:

• Cantidad de propiedades: Más de 100 bienes, entre Casas, lotes, apartamentos, locales comerciales y fincas. Todos con hasta 70% de descuento y se financia hasta el 100% del valor del avalúo.

• Opciones de financiamiento:



En colones: 30 años plazo, durante todo este periodo la tasa del crédito será la TBP (Tasa básica pasiva) vigente al momento de la formalización.



En dólares: 30 años plazo, durante todo este periodo la tasa del crédito será la Tasa Prime más 3pp (tres puntos porcentuales).



• Detalles adicionales:

• Se obsequia el costo del avalúo y no se cobra ninguna prima.

• El cliente solo debe cancelar los timbres de traspaso.

• Se permite la cancelación anticipada sin costo alguno.



• Sitio Web: https://www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades/

• Aplicación Móvil: BP Venta de Bienes

• Para consultas llamar al: 8502-2020



“Esta Expo Interbancaria brindará la posibilidad para que muchas personas trabajadoras, sus familias, así como empresas y organizaciones de todo el país puedan alcanzar sus metas: permitiéndoles dejar de alquilar, pagar una cuota mucho más baja por una vivienda, local o propiedad, hacer una buena inversión, emprender o mejorar su negocio, todo con el respaldo y confianza que brinda el Banco Popular. Extendemos una cordial invitación para que consulte las propiedades disponibles para la venta a través de nuestro APP BP Venta de Bienes y que también aproveche el descuento adicional que tenemos en las Subastas que realizamos los últimos viernes de cada mes. Estamos en la mejor disposición de apoyarle a realizar esa inversión que tanto busca en las mejores condiciones”, Cristian Vega, jefe Venta de Bienes, Banco Popular.



Banco Nacional:



• Cantidad de propiedades: Aproximadamente 100 bienes, entre viviendas, terrenos, inmobiliarios, vehículos, entre otros. Descuentos de hasta el 70% y financiamiento de hasta el 100% del valor del avalúo (aplican restricciones).



• Opciones de financiamiento:



En colones: por todo el plazo se ofrece ya sea Tasa Básica + 0,15% o Tasa fija del 8%. Si la garantía es un bien inmueble, cuya forma de explotación es vivienda, se podrá otorgar un plazo de hasta 30 años o bien si la garantía es un bien inmueble, cuya forma de explotación es diferente a vivienda, se le podrá otorgar un plazo de hasta 20 años.

o En dólares: por todo el plazo se ofrece Tasa TRI (6 meses) + 3,20%, Tasa PRIME RATE + 2,80% o Tasa fija del 5,5% 2. Si la garantía es un Bien Inmueble se podrá otorgar un plazo de hasta 20 años.



• Detalles adicionales:

• No se cobrarán los gastos de avalúo sobre el bien adjudicado, gastos de formalización, ni honorarios legales.



• Sitio Web: www.bnventadebienes.com

• Aplicación Móvil: BN Venta de Bienes

• Para consultas llamar al: 2212-2000



“En el Banco Nacional, estamos comprometidos en ser un banco humano, cercano y sostenible, que apoya a las personas a alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños. Ofrecemos una amplia variedad de bienes, desde viviendas, lotes, fincas e inmuebles hasta vehículos, con opciones para todos los gustos. Si está interesado, le invitamos a contactarnos a través de nuestro sitio web bnventadebienes.com o descargar nuestra aplicación BN Venta de Bienes. Estaremos encantados de brindarle asesoramiento e información detallada sobre nuestras excelentes condiciones de crédito y la amplia oferta de propiedades disponibles. Trabajamos para ayudarle a encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y queremos ayudarle en cada paso del camino”, afirmó Jenifer Molina Rojas, Jefa de Administración y Venta de Bienes del BN.



Banco de Costa Rica:



• Cantidad de propiedades: Alrededor de 280 bienes entre terrenos, casas, comercios y vehículos. Todos con hasta 60% de descuento y se financia hasta el 100% del valor del avalúo.



• Opciones de financiamiento:



En colones: Se financia a 30 años para hipoteca habitacional y 15 años para hipoteca comercial con una tasa fija del 8% o TBP + 1%.



En dólares: Se financia a 25 años para hipoteca habitacional y 15 años para hipoteca comercial con una tasa fija de 5,50% para los primeros 5 años y luego Tasa Prime + 2,25%



• Detalles adicionales:

• No se cobrarán los gastos de avalúo, de formalización, ni honorarios legales

• Se permite la cancelación anticipada sin costo alguno



• Sitio Web: www.ventadebienes.bancobcr.com

• Para consultas llamar al: 2547-7099



“Expo Venta de Propiedades es una excelente opción para que las personas interesadas puedan optar por diferentes opciones de bienes disponibles y encuentren la propiedad que están buscando para vivienda o inversión a precios muy competitivos. La información con el detalle de las propiedades O vehículos y del ejecutivo de venta se puede ubicar en el sitio web https://ventadebienes.bancobcr.com” contáctenos y negociemos”, comentó Juan Diego Víquez Núñez, Encargado de Comercialización de Bienes del BCR.