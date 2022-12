Banco Nacional implementa medidas de apoyo a deudores por aumento de tasas de interés

06 Diciembre 2022

Banco Nacional establece tope hasta por 1 año a cuotas de clientes más afectados por alza en tasas de interés.

Para llevar alivio a deudores, como medida de apoyo, el Banco Nacional implementó el tope hasta por 1 año a cuotas de clientes de crédito de vivienda que han sido los más afectados ante el acelerado aumento en las tasas de interés.

La entidad realizó una valoración de los clientes más afectados por el alza en la referencia variable de la tasa de interés del crédito, con base en criterios técnicos y que muestren síntomas justificados de insolvencia.

Fue a partir del 2021 cuando se inicia el ciclo de incremento en tasas de interés, pero principalmente a partir del segundo trimestre del 2022 cuando las referencias variables de los créditos se incrementan producto de los factores económicos internacionales, como el fuerte incremento de los precios de materias primas y el incremento de las tasas externas por parte de los Bancos Centrales, y los ajustes consecuentes en Costa Rica. El incremento en las tasas de interés, como medida para disminuir la inflación por parte del Banco Central, provocó y sigue provocando que la población pague más por las cuotas de las operaciones crediticias y que las entidades paguen más por los depósitos del público.

Este año 2022 (al cierre del mes de noviembre), la Tasa Básica Pasiva del Banco Central pasó de 2,90 % a 6,24 % y la tasa TRI en colones a seis meses, de 2,82 % a 9,45 % (ambas de referencia variable). Las tasas de interés se han mantenido al alza desde el año pasado porque están relacionadas al incremento en la tasa de política monetaria del Banco Central, que pasó de 0,75 % en diciembre pasado, a 9,0% en la actualidad, como medida para disminuir la inflación.

El Banco Nacional implementó un tope a la tasa de los créditos, hasta por un año a los clientes más afectados, pero esto no implica que no se deban pagar los saldos atrasados producto del incremento, ni tampoco no se deban seguir pagando los meses posteriores. Es decir, los clientes que apliquen para estas condiciones deben continuar pagando los créditos y mantenerse al día.

El Banco Nacional gestionará ese costo financiero para apoyar a los clientes porque considera que efectivamente el ajuste en la tasa ha sido muy acelerado, ha impactado a algunos clientes, siendo que podrían mostrar signos de insolvencia a futuro al no poder atender la obligación.

Los clientes que estén en esta situación deben acudir a la oficina donde se solicitó el crédito, que le aplicarán un análisis del caso y se le indicará si aplica o no, para una revisión de cada caso, que no necesariamente está relacionada con el ajuste de tasa, en cuyo caso el Banco Nacional dispone de una normativa de restructuración amplia y robusta para atender de forma integral la solicitud de nuestros clientes, según la actividad, segmento o dificultad, explicó el señor Ronald Guerrero, Director General de Crédito del Banco Nacional.