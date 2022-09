"No existe una cultura para darle mantenimiento a los puentes del país"

13 Septiembre 2022

La Directora de Puentes del MOPT, indicó que tras la falta de interés para el mantenimiento, no permite poner placas, entonces no hay nada que inaugurar.



La Directora de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT, María Ramírez, dijo en la Comisión Especial de Infraestructura que en el país no existe una cultura de darle mantenimiento a los puentes, no se presupuestan recursos para este fin y que el problema económico no es lo más importante como muchos piensan.

“El problema real no es el dinero, el dinero es importante, pero si hay una redistribución de recursos a lo interno del CONAVI –Consejo Nacional de Vialidad encargado de la temática- se puede ir atendiendo lo que es más urgente; el problema real es la falta de conocimiento, el problema real es la falta de interés de que se atienda el tema, porque el tema de mantenimiento no permite poner placas, entonces no hay nada que inaugurar”.

Ramírez acudió a la comisión mencionada junto a Adriana Monge responsable del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes, SAEP, quienes explicaron la situación actual de los aproximadamente 8.200 puentes existentes en el país.

Fue clara y contundente en repetir una y otra vez que los recursos del CONAVI se presupuestan básicamente para la atención de las carreteras y es mínimo lo que se destina para los puentes, al punto que en las dos administraciones anteriores se pensó en realizar la intervención de los puentes, por medio de un empréstito, que al final no se realizó, por lo que no hay recursos para su atención.

La parlamentaria Sofía Guillén Pérez se interesó en conocer cómo ha afectado la atención y el mantenimiento de los puentes, lo ocurrido con el Caso Cochinilla.

El diputado Francisco Nicolás Alvarado aseguró que la información recibida hoy es crítica e hizo un llamado a sus compañeros de comisión para que tomen acciones de inmediato y denuncien lo que está ocurriendo, pues esta “es la crónica de una muerte anunciada”.

Por su parte el congresista Daniel Vargas Quirós llamó la atención de la falta de información, por parte de las municipalidades, de todos los detalles de cómo se encuentran los puentes en cada una de sus comunidades.