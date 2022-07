Defensoría detecta que persisten problemas de pago de incapacidades

19 Julio 2022

Ente defensor solicita dar prioridad al plan de contingencia para atender la situación con el pago de incapacidades

Durante el seguimiento que la Defensoría de los Habitantes ha venido brindando a las consultas que realizaron los habitantes en el tema de atrasos en el trámite de incapacidades, se ha logrado determinar que persisten problemas con el pago, que actualmente mantiene en vilo a las y los habitantes, ante la ausencia de recursos económicos para atender sus necesidades y la falta de información por parte de las autoridades de la CCSS.

Si bien la CCSS habilitó el teléfono 25390766, los habitantes han manifestado que en dicho número no se les atiende y en las sucursales, a las que se debe asistir de forma presencial, pues en muchas de ellas no se atienden correos o teléfonos, no se les brinda información de la solución de sus casos.

Según información que la Defensoría de los Habitantes ha logrado obtener con algunas oficinas de la CCSS, el problema se estaría presentando con el desbloqueo de usuarios en el sistema de registro de pago, para el ingreso de incapacidades otorgadas de forma manual, lo que ha generado un importante acumulado de boletas para su registro.

Igualmente se señala, que al no estar habilitado el EDUS, las comisiones que validan las incapacidades superiores a 30 días, no habrían logrado otorgar su refrendo, por lo que las incapacidades se mantienen en estado pendiente.

“Una vez reconocido el problema por las autoridades de la CCSS mediante conferencia de prensa del día 12 de julio, solicitamos brinden una respuesta prioritaria a la situación que se presenta con el trámite de gestión y pago de incapacidades, que ha venido a agravar la difícil situación que viven estas personas ante la falta de recursos económicos para la atención de sus necesidades básicas y las de sus familias, esto se une, en muchos casos, a una larga y dolorosa enfermedad”, sostuvo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo