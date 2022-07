MOPT se compromete con UNGL para firmar convenio en mantenimiento de vías

07 Julio 2022

Junta Directiva de UNGL trabajará en conjunto con el MOPT.

Autoridades municipales y Ministro buscan coordinar ejecución de obras para la atención oportuna de las carreteras tanto cantonales como nacionales.

UNGL elaborará convenio para trabajo articulado entre municipios y MOPT.

El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) recibió al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, para externar la preocupación por el estado de la red vial nacional, y el interés de mejorar la coordinación entre municipalidades y el MOPT.

En la reunión se conversó sobre el compromiso de los municipios de dar mantenimiento a las carreteras nacionales con recursos propios, siempre y cuando representen una urgencia para la ciudadanía, lo anterior ante la inacción del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi)

“Cada municipalidad deberíamos de firmar un machote para poder usar recursos e invertirlos en las carreteras nacionales. Por ejemplo, yo no puedo utilizar recursos que he designado para ayudar al MOPT con huecos grandes en Goicoechea, porque no tengo una herramienta que me lo permita”, indicó el alcalde de Goicoechea Rafael Vargas, directivo de la UNGL.

“Toda la capacidad creada en los gobiernos locales, hoy la ponemos al servicio del país para continuar el proceso de descentralización de atención de la infraestructura vial” agregó el alcalde Vargas.

El primer paso para trabajar de manera articulada, entre los gobiernos locales y el MOPT, será la creación de un convenio que será formulado por la UNGL para adaptarlo a las necesidades de cada municipio.



Plantas de Asfalto

El Ministro se refirió a las plantas asfálticas, las cuales entrarán en operación de manera gradual y para eso pidió la colaboración de los alcaldes, con el fin de no encontrar trabas al momento de utilizarlas.

“Si hay una municipalidad que está alrededor de la zona en la cual el asfalto va a llegar entonces todos firmamos un convenio y ponemos eso a trabajar y ustedes empiezan a agarrar asfalto, yo no les voy a cobrar nada. Yo no les voy a rebajar nada por concepto de la Ley No. 8114 y 9329”, señaló Luis Amador.

Paralelamente, y con apoyo político y técnico de la UNGL, el diputado Gilberth Jiménez presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (23228), con el fin de que la red vial secundaria y terciaria en manos del MOPT pase a las municipalidades y cierre del CONAVI.

El cual también fue presentado por el señor diputado Jiménez en la sesión del Consejo Directivo de la UNGL. Los alcaldes, alcaldesas y regidores presentes hicieron sus observaciones y agradecieron por este importante aporte que vendría a fortalecer las competencias de las municipales en la gestión de la red vial.

El Consejo Directivo de la UNGL, también se mostró muy complacido con la disposición del ministro de Obras Públicas y Transportes para trabajar en conjunto y de una vez por todas mejorar los caminos costarricenses.

Datos

-Ley 8114. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.

-Ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.

-Proyecto de ley 23228. Traslado de la atención plena y exclusiva de la red vial nacional primaria, secundaria y terciaria estratégica al MOPT, y la red secundaria no estratégica (secundaria cantonal), terciaria nacional (terciaria cantonal) y las rutas de travesía a los gobiernos locales.