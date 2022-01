Intención de voto aún muy por debajo del 40% necesario para evitar una segunda ronda electoral

20 Enero 2022

Según encuesta de IDESPO de la UNA, el 49% de los encuestados indicaron que aún no saben por quién votarán en las próximas elecciones de febrero.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Con el fin de estudiar las percepciones de la población costarricense acerca de la intención de voto y el perfil del votante indeciso, de cara a las elecciones presidenciales en Costa Rica para el periodo 2022-2026, así como, sus opiniones respecto al proceso electoral y el panorama nacional, el equipo investigador del Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) y del Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del IDESPO, se llevó a cabo la encuesta “Cultura política e intención de voto en las elecciones nacionales febrero 2022”.

La misma se realizó vía telefónica del 03 al 8 de enero del 2021, con la cual se entrevistó a un total de 948 personas, lo que corresponde a un 3,18% de error de muestreo y un 95% de confianza, en donde el 52,2% de los entrevistados representaba a mujeres y el 47,8% a hombres a nivel nacional.

Sobre la encuesta

En primer lugar, se le consultó a la población encuestada que indicara qué tanta seguridad tiene de ir a votar en las elecciones de febrero del 2022, pregunta para la cual un 46% de la población encuestada manifestó seguridad total de ir a votar en las elecciones de febrero del 2022; en cambio, un 10,4% señaló que estaban seguros de no a votar. El porcentaje de personas que indican estar seguras de no ir a votar es menor que el abstencionismo manifestado en las elecciones costarricenses desde 1998, esto no quiere decir que se pude prever que el abstencionismo baje en las elecciones del 2022, ya que pueden haber varias razones para dicha diferencia, entre ellas: una deseabilidad social que insta a las personas a señalar que sí van a ir a votar aunque no lo hagan, o el hecho que las personas que muestran una baja probabilidad de ir a votar finalmente decidan no hacerlo.

Sobre el tema de indecisión, las encuestas levantadas por IDESPO-UNA, referentes al proceso electoral 2022, han evidenciado la presencia de un grupo de personas que manifiestan indecisión en su voto a la presidencia de la República de Costa Rica, pero señalan su interés en asistir a votar. Este grupo de indecisos/as asciende en la encuesta de enero 2022 a 49,1% de las personas entrevistadas, lo que muestra un leve descenso con respecto a la encuesta de noviembre 2021, en la que se registró 51,1%.

Para investigar sobre las principales razones por las que este grupo aún no ha decidido su voto, se empleó una tipología permite clasificar a la población indecisa en tres categorías:

Dubitativos: posibles votantes que dudan entre dos o más candidatos/as a quién otorgarle el voto, o manifiestan su interés por alguna persona candidata, pero sin certeza total.

posibles votantes que dudan entre dos o más candidatos/as a quién otorgarle el voto, o manifiestan su interés por alguna persona candidata, pero sin certeza total. Indiferentes: posibles votantes que aún no han pensado al respecto de la elección para tomar su decisión de a cuál candidato o candidata apoyar con su voto, o que indican necesitar más información para decidir su voto.

posibles votantes que aún no han pensado al respecto de la elección para tomar su decisión de a cuál candidato o candidata apoyar con su voto, o que indican necesitar más información para decidir su voto. Apáticos: posibles votantes que señalan alguna posibilidad de asistir a las urnas, pero manifiestan no tener realmente interés de votar por alguna persona candidata.

Para inicios del mes de enero del 2022, dentro del grupo de los posibles votantes denominadas personas indecisas, el mayor porcentaje se concentra en indiferentes (51,7%), seguido de los dubitativos (42,2%) y finalmente apáticos (6,1%).

¿Cuál es la preferencia electoral?

Según la encuesta, ha habido algunos cambios en la intención de voto desde el estudio de opinión realizado por el IDESPO en noviembre del 2021. Así, hay un descenso en la intención de voto por José María Figueres y un aumento en la intención de voto por Lineth Saborío y Fabricio Alvarado. Considerando el margen de error de la encuesta, puede señalarse que existe un empate técnico entre los tres; no obstante, la intención de voto obtenido para dichos candidatos y candidata están aún muy por debajo del 40% necesario para evitar una segunda ronda electoral.

Con dicha encuesta se consultó a la población que en caso de que las elecciones fueran el día de hoy, por cuál candidato/a votaría para la presidencia de la República, a lo que el 49% de las personas encuestas indicaron que aún no sabían por quién votarían (indecisos/as), un 14,9% señaló que votarían por José María Figueres, un 13,3% indicó preferir a Lineth Saborío, un 11,1% señalan que votaran por Fabricio Alvarado, un 3,8% señaló votar por José María Villalta, un 3,3% lo harán por Rodrigo Chávez.

Fuente: UNA.