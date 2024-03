Viajes de la ruta 1507 serán por el ferry de Puntarenas

18 Marzo 2024

Incremento de costos preocupa a empresa autobusera

Cada unidad que use la embarcación debe pagar ¢21 470

Periódico Mensaje

La orden del Consejo de Transporte Público (CTP) para que la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) utilice el Ferry ente Puntarenas y Playa Naranjo para el traslado de pasajeros en la ruta 1507 entre San José y Nicoya –y viceversa- generó preocupación en la compañía debido al incremento en los costos porque cada unidad que utilice la embarcación deberá pagar ¢21 470.

Además, cada pasajero y conductor que aborde el ferry tendrá que erogar ¢1 005 mientras que los niños de 3 a 12 años cancelarán ¢600.

Esa decisión del CTP forma parte de las medidas que el Poder Ejecutivo implementará a partir del 1 de abril cuando se clausure el paso por el Puente La Amistad sobre el rio Tempisque durante tres meses para llevar a cabo reparaciones en la estructura.

Debido a ese cierre las unidades de transporte público de TIG entre San José-Nicoya tendrán que utilizar el ferry de Puntarenas que llega a Playa Naranjo y desde ahí desplazarse a Nicoya, Hojancha, Nosara, Estrada, Carrillo y Nosara.

Grandes preocupaciones

En un comunicado de prensa, TIG destacó que la decisión del CTP “genera algunas dudas, referidas principalmente a los precios que habrá que pagar por el uso del ferry. Eso no está dicho en el documento y por eso queda la duda sobre el particular, si se va a incrementar el costo al pasajero por hacer este transbordo”.

“También, genera inquietud en el aspecto eminentemente operativo en cuanto al riesgo de que, por diferentes circunstancias que suceden cada día en carretera, que no se llegue a tiempo a tomar el ferry y por lo tanto se pone al usuario en el riesgo de tener que esperar horas, mientras se conecta con el siguiente servicio naviero”, indica el boletín de TIG.

En la actualidad la compañía TIG cinco viajes entre San José y Nicoya, uno de San José a Hojancha, dos de San José a Nosara y uno de San José a Sámara, Estrada y Carrillo para 9 servicios y la misma cantidad en sentido contrario que suman un total de 18 periplos que, en caso de mantenerse la medida del CTP, deberán realizarse todos vía ferry.

“Desde nuestro punto de vista lo más conveniente es que el CTP reconsidere estas medidas y que se pueda utilizar la ruta alterna por Liberia, es lo más seguro y más conveniente para el usuario. La diferencia en tiempo, hoy día, con la nueva carretera entre Liberia y Limonal, podría ser de una media hora más del recorrido por el puente”, señala el pronunciamiento de TIG.

A partir del 1 de abril el Ferry entre Puntarenas y Playa Naranjo ofrecerá las siguientes salidas: 5:20 a.m.; 7:30 a.m; 10 a.m.; 12:30 m.d.; 2:30 m.d.; 4 p.m., 6:45 p.m. y 8 p.m. En el sentido inverso brindará el intinerario: 5 a.m., 8 a.m.; 9:30 a.m.; 12:30 m.d.; 2 p.m.; 4:30 p.m.; 6 p.m. y 8:30 p.m.

En el caso del servicio de la ruta San José – Santa Cruz, Tamarindo y Flamingo, el CTP autorizó que los buses de TIG empleen la ruta que pasa por la ciudad de Liberia.

Otras opciones

En el caso de la ruta 512 descrita como San José – Nandayure – Jicaral -y viceversa- operada por la empresa Transportes Guanacastecos Ryozumo las unidades que viajan hacia la capital deberán usar el Ferry de Paquera para llegar a Puntarenas, luego avanzarán por la ruta nacional 23 hasta el cruce con la ruta Interamericana Norte.

Los buses de Ryozumo saldrán de Nandayure con la siguiente frecuencia: 4 a.m.; 6:15 a.m. y 1 p.m. mientras que el Ferry de Paquera parte hacia Puntarenas a las 6:30 a.m.; 9 a.m. y 3 p.m.. Las salidas desde la capital hasta el cantón guanacasteco están programadas para las 5:30 a.m.; 11:30 a.m. y 2:30 p.m.; por su parte, las embarcaciones que zarpan de la ciudad porteña hacia Paquera partirán a las 9 a.m.; 3 p.m. y 6 p.m.

En el caso de la ruta 1501 San José-Bolsón y viceversa –a cargo de la Empresa Alfaro- los viajes se realizarán usando el Ferry que salen de Puntarenas y llega a Playa Naranjo. Las unidades salen de San José a las 3 p.m. y podrán usar la embarcación que inician el viaje de Puntarenas a las 6:45 p.m., mientras tanto, los buses de Bolsón (cantón de Santa Cruz) inician el recorrido a las 4 a.m. para abordar la embarcación de las 8 a.m. en Playa Naranjo.