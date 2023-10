HACIENDA FIRMA CONTRATO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA

04 Octubre 2023

Con la firma realizada esta tarde, ya son dos los COTS que iniciarán su desarrollo en octubre.



En las próximas semanas se firmará el contrato para el desarrollo del sistema de Administración Financiera y Talento Humano.



El contrato para el desarrollo de un sistema integrado moderno y ágil que marcará una nueva forma de administrar el servicio aduanero en el país, atendiendo las mejores prácticas internacionales para la facilitación del comercio, el control del tráfico de mercancías y una mej or recaudación de impuestos, se suscribió esta tarde, como parte del proyecto país Hacienda Digital.



“Este nuevo sistema dejará atrás la obsolescencia de una herramienta creada 18 años atrás, y las falencias que impiden brindar un servicio de calidad a los operadores de comercio. Hoy damos unpaso más en la nueva estrategia de desarrollo del Ministerio d e Hacienda que implementaremos con Hacienda Digital.

El nuevo sistema aduanero costarricense nos dará las herramientas para atender los requerimientos de los usuarios que demandan eficiencia y eficacia en el tránsito de mercancía,pero también para atende r las demandas de un país que, desde hace muchos años, viene pidiendo mayores controles y más eficiencia en la recaudación”, aseveró Nogui Acosta, ministro de Hacienda.



El Jerarca enfatizó que esté avance de Hacienda Digital se suma a otros logros importantes de esta Administración en materia aduanera, con la implementación de la nueva Ley General de Aduanas y la puesta en operación de los escáneres.

El contrato fue adjudicado al consorcio PBSCR WEBBFONTAINE por un monto de US$23,4 millones, cuenta con un período de ejecución de 158 semanas (3 años aproximadamente), que iniciará 15 días hábiles después de la firma, más un año de garantía

Esta empresa, al igual que las demás participantes, se sometieron a procesos de aprobación y apelación ante el Banco Mundial y la

Contraloría General de la República (CGR).



El Sistema Integrado de Administración Aduanera, utilizará un software conocido como Commercial off the shelf (COTS), que es un sistema informático desarrollado en otros países y que seráparametrizado según los requerimientos del país. Contará con herram ientas tecnológicas modernas que permitirán garantizar el correcto pago de los tributos aduaneros, prevenir la subvaluación en las

importaciones realizadas vía comercio electrónico, facilitar y fortalecer las importaciones y el comercio a los operadores co nfiables, evitar la acumulación, pérdida y deterioro de mercancías que hayan caído en de abandono y fortalecer el control aduanero de las mercancías.



En los primeros seis meses se ejecución se tendrá el modelo conceptual (propuesta de mejora de los procesos según las mejores prácticas internacionales) y para noviembre de 2024 varias los procesos según las mejores prácticas internacionales) y para noviembre de 2024 varias funcionalidades, entre ellas el manifiesto marítimo, la declaración de funcionalidades, entre ellas el manifiesto marítimo, la declaración de exportación y trazabilidad de exportación y trazabilidad de carga.carga.



Durante el 2023, Hacienda2023, Hacienda Digital ha Digital ha mostrado importantesmostrado importantes avances que se suman a la firma de este avances que se suman a la firma de este contrato, entre ellos el inicio de la digitalización de 14 millones de expedientes en mayo, la firma contrato, entre ellos el inicio de la digitalización de 14 millones de expedientes en mayo, la firma del contrato para desarrollar el Sistema de Administración Tributaria el 20 de setiembre y la del contrato para desarrollar el Sistema de Administración Tributaria el 20 de setiembre y la adjudicación para adjudicación para el desarrollo del Sistema Financiero, cuyo contrato se suscribirá en los próximos el desarrollo del Sistema Financiero, cuyo contrato se suscribirá en los próximos días. días.



* Hacienda Digital es un componente transversal de "Hacienda en acción: Trazando la prosperidad

* Hacienda Digital es un componente transversal de "Hacienda en acción: Trazando la prosperidad fiscal", estrategia de finanzas públicas de la Administración Chaves Robles, que se basa en tres pilares fiscal", estrategia de finanzas públicas de la Administración Chaves Robles, que se basa en tres pilares principales: (i) la contención y reducción del gasto púprincipales: (i) la contención y reducción del gasto público, (ii) un plan de financiamiento de largo blico, (ii) un plan de financiamiento de largo plazo y (iii) la equidad y eficiencia del sistema tributario. plazo y (iii) la equidad y eficiencia del sistema tributario.