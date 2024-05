Plan Regulador busca actualizar reglas para el uso del suelo

02 Mayo 2024

Instrumento actual data del año 1983

Periodico Mensaje

Luego usar los parámetros que datan de hace 41 años para normar el uso del suelo y ordenar el crecimiento del cantón, la Municipalidad de Liberia se encuentra inmersa en la gestión de un nuevo Plan Regulador que sido llevado a consulta en varias comunidades.

De acuerdo con el Alcalde, Luis Gerardo Castañeda, desde abril del año pasado se han llevado a cabo reuniones informativas en comunidades como Curubandé, Cañas Dulces, Quebrada Grande –entre otras- y en lugares como el Parque Mario Cañas Ruiz, así como el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.

Los planes reguladores se utilizan para que las municipalidades ordenen su territorio y brinden a los ciudadanos seguridad jurídica, también, sirven de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente, equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país y busca promover la participación ciudadana en la planificación del territorio.

Además de los gobiernos locales en la tramitación intervienen otras instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del Ministerio de Ambiente y Energía.

El artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana 4240, indica que un Plan Regulador es un instrumento de planificación local que define un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, para la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.

La página oficial del INVU indica que actualmente de los 84 cantones que conforman el territorio costarricense, 44 cuentan con un Plan Regulador, (22 planes reguladores parciales y 22 cantonales).

Actualización de normas

Castañeda precisó que “el anterior Plan es de 1983 y; por supuesto, las condiciones en el cantón desde esa fecha hasta ahora han variado mucho, por eso, es necesario una actualización de las normas en este campo”, relató Castañeda.

En relación con el Plan en Liberia el abogado, Fernando Zamora, criticó en la red social Facebook, algunas de las nuevas normas que contenidas en una segunda versión del plan, disposiciones que calificó de “alarmantes”.

“Fui invitado a una de las audiencias del Plan que quieren imponer en Liberia. Lo que descubrí es que la propuesta de Plan liberiano era de verdad alarmante porque pretende imponer grandes prohibiciones de segregación y uso de las propiedades al 90 por ciento del cantón, con este Plan la mayoría del pueblo humilde liberiano queda imposibilitado de acceder a una pequeña propiedad o a los que ya son propietarios les impide heredar a sus hijos segregando terrenos”, afirmó Zamora.

El especialista en Derecho Constitucional precisó que en la actualidad Liberia destina más del 25 por ciento del territorio a Parques Naturales y Zonas de Reserva Biológica “sin embargo, se pretende declarar más del 90 por ciento del cantón como Zona Natural Rural”.

“Ahí no sería permitido ningún uso a las propiedades y las posibilidades de segregación en la enorme mayoría del cantón, es decir cerraría Liberia al desarrollo. Este Plan es tan draconiano que; por ejemplo, al margen de todas las vías cantonales que no están en el centro urbano, o sea las vías públicas que no están en el centro urbano, se prohíbe el uso suburbano en las propiedades”, relató el profesional en Derecho.

Una reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula que en el año 2023 Liberia tenía 80 874 habitantes: 39 940 mujeres (49,4 por ciento) y 40 934 hombres (50,6 por ciento). Los habitantes de ese cantón –el más poblado de Guanacaste- representaban el 19,7 por ciento de la población de la provincia.