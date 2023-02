Nuevo formulario web facilitará acceso a programas y beneficios del IMAS

02 Febrero 2023

La herramienta será muy sencilla de completar y se podrá acceder desde una computadora o dispositivo móvil.

Se insta a no pagarle a otras personas para que llenen el formulario. La institución no cobra por los procesos de trámites ni por brindar atención.

A partir de hoy, la población contará con una nueva forma de acceder a la oferta programática del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ya que la entidad habilitó un formulario web para hacer solicitudes.

Esta herramienta se encuentra disponible en el sitio web imas.go.cr y servirá para solicitar un beneficio, actualizar datos, presentar una referencia institucional de otro organismo público o realizar una impugnación. A su vez, será muy sencillo de completar, y se podrá hacer desde una computadora o un dispositivo móvil, como celular o tablet.

La Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, explicó que esta iniciativa parte de un proceso de adaptación a las dinámicas tecnológicas actuales y a la necesidad de facilitar a las personas el acceso a los beneficios y programas de la institución.

“La comunicación por medio de la web hoy en día es fundamental. Con la llegada de este formulario, lo que pretendemos es que las personas ya no tengan que llamar a solicitar una atención para recibir un beneficio o hacer otros trámites”, aseguró.

La jerarca destacó que el nuevo modelo de atención le dará prioridad a las personas de acuerdo con su condición socioeconómica y características. Anteriormente, se brindaban citas según el orden en el que la población las solicitaba.

“Por ejemplo, una persona que vive en un hogar en pobreza extrema tendrá prioridad sobre alguien que no tiene esa condición. Por eso, no se trata de quién llegue primero a solicitar la atención”, explicó la Presidenta Ejecutiva.

La Presidenta Ejecutiva instó a no pagar a nadie para completar el formulario, al ser de fácil acceso, y además, porque todos los trámites del IMAS son gratuitos. En caso de no tener conexión a Internet, se puede acudir a cualquier oficina local de la entidad y pedir apoyo para enviarlo. Igualmente, se recuerda que no se piden datos confidenciales como contraseñas, claves o pines.

Se aclara que enviar el formulario no significa que se asignará un beneficio de forma automática. Luego de que las personas usuarias lo completen, se harán las evaluaciones respectivas para definir si se continúa con el proceso o no.

Cabe resaltar que la línea gratuita del IMAS 800-000-4627 se mantendrá vigente. En este caso, se dedicará a atender dudas sobre el llenado de este formulario.