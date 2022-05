Más de 7 500 personas se han entusiasmado por las matemáticas a través de estrategias divertidas

24 Mayo 2022

Proyecto de FUNDAPROMAT recurre al juego –entre otras estrategias–para acercar a las familias a esta ciencia

Más de 7 500 personas de Panamá y otros países de Hispanoamérica como Argentina, Chile, España, México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela y El Salvador han participado en eventos denominados Jolgorios Matemáticos que tienen como una de las metas principales lograr que las personas se acerquen a esta ciencia de una manera amena para derribar mitos y estereotipos en contra del universo de las matemáticas.

De acuerdo con los registros de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), esa cantidad de gente abarca niños desde los 4 años de edad hasta adultos mayores, quienes se han involucrado en los eventos virtuales ofrecidos para toda la familia de manera gratuita.

La Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT, señaló que el “objetivo de esta iniciativa es cambiar la percepción que tienen muchas personas hacia las matemáticas para que logren disfrutar la belleza y la riqueza de esta ciencia. Además, buscamos inspirar a nuestra juventud a que se entusiasme por estudiar matemáticas o seguir una carrera científica”.

“Un aspecto clave está en cómo se presentan las matemáticas a los niños y a los jóvenes. Por ejemplo, nosotros en FUNDAPROMAT no hablamos de teoremas ni de problemas sino hablamos de juegos, rompecabezas, desafíos, retos y diversión”, afirmó Shakalli.

En un Jolgorio Matemático, los participantes se separan en grupos dependiendo si son niños o adultos y exploran una divertida actividad de matemáticas en un ambiente de colaboración y alegría. Estas actividades son creadas por el equipo de Diseñadores de Actividades de FUNDAPROMAT.

“La iniciativa de aprender matemáticas a través del juego nació de mi experiencia personal. Cuando yo era pequeña, mi papá me enseñaba las matemáticas como si fuesen un juego; en ese sentido, me explicaba resultados matemáticos mediante trucos de magia y me motivaba a resolver los problemas matemáticos como si fuesen desafíos o rompecabezas. Así fue como él sembró el amor por las matemáticas en mí y eso es lo que nosotros tratamos de lograr en FUNDAPROMAT: darle la oportunidad a los demás de vivir esta misma experiencia. Además, buscamos convencer al público en general de que las matemáticas además de ser divertidas, también tienen muchas aplicaciones muy interesantes en la vida diaria y en otras disciplinas”, resaltó la Directora Ejecutiva de FUNDAPROMAT.



Así funciona

Algunas de las actividades que hemos explorado en los 68 Jolgorios Matemáticos que hemos realizado a la fecha son: "Tangram," "El Juego del Chocolate," "Regando Huertas," "Círculo de Donas," "Tortugas," "Coloreando," y muchas más.

Por ejemplo, el Tangram es un rompecabezas de origen chino que consta de siete piezas: dos triángulos rectángulos grandes, un triángulo rectángulo mediano, dos triángulos rectángulos pequeños, un cuadrado pequeño y un paralelogramo.

El juego consiste en formar siluetas con las siete piezas dadas, sin dejar ninguna por fuera y sin colocar una pieza sobre otra. Cabe señalar que esta actividad no solo contiene un app para jugarla en línea, sino también la Fundación la ha implementado en sus eventos presenciales.

Shakalli añadió que para este año FUNDAPROMAT planea continuar con los Jolgorios Matemáticos todos los sábados a las 10 a.m. mediante la modalidad virtual para que “niños, jóvenes y adultos se animen a participar en junto con sus familias y, de ese modo, grandes y pequeños se diviertan todas las semanas descubriendo el universo de las matemáticas recreativas. Para participar, los interesados solamente se deben registrar en el link de inscripción del Jolgorio. Para enterarse de nuestros próximos eventos, los invitamos a visitar nuestro Calendario de Eventos en nuestro sitio web https://www.fundapromat.org/nuestros-eventos”.

Las actividades de los Jolgorios anteriores están disponibles para descargar de forma gratuita en el enlace: https://tinyurl.com/actividades-jolgorios

Para conocer más de esta iniciativa y/o sobre los eventos que organiza la Fundación, pueden escribir al WhatsApp +(507)6990-1458 o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.



Acerca de FUNDAPROMAT

La misión de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) es cambiar la percepción del mundo para que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar las matemáticas como accesibles, relevantes e inherentemente divertidas. A través de diversas actividades, la Fundación desea compartir con el público en general la riqueza y la belleza de las matemáticas y, a su vez, entusiasmar a la juventud a que siga una carrera en matemáticas.