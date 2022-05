MCJ y MEP fortalecen alianzas educativas en beneficio de la niñez y juventud del país

05 Mayo 2022

Instituciones firmaron convenios que fortalecen y dan continuidad a diversas iniciativas educativas: Érase una vez, Estrategia Metodológica Piensa en Arte y Ruta de Museos.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Educación Pública (MEP) junto al Teatro Nacional, la Asociación AcciónArte y algunos museos, firmaron convenios interinstitucionales para dar continuidad a tres programas educativos que brindan valiosas oportunidades para acercar el arte y la cultura a la niñez y a la juventud, a lo largo y ancho del territorio nacional, mediante los programas: Érase una vez, Piensa en Arte y Ruta de Museos.

El principal objetivode estos programas, desarrollados con éxito desde hace varios años, es estrechar la relación entre la institucionalidad pública vinculada a la educación y el patrimonio, mediante el fortalecimiento de sinergias y articulaciones con contrapartes que trabajan estas temáticas: patrimonio cultural, artes escénicas, historia, artes visuales, educación, entre otras, al tiempo que se consolidan mayores oportunidades para que la niñez y las personas jóvenes accedan y disfruten de sus derechos culturales y participen de la vida cultural del país, según lo establecido en la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023.

Steven González Cortés, ministro de Educación Pública, afirmó: “La educación, mediante estas iniciativas, promueve la sensibilidad, la apreciación, el amor por el arte y la cultura, en niños, niñas y adolescentes. Son esfuerzos interinstitucionales que se enfocan en el fortalecimiento de programas de participación estudiantil, relevantes para la convivencia, el desarrollo integral, la permanencia y éxito educativo de miles de estudiantes”.

Por su parte, Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, expresó que “el trabajo articulado entre instituciones hermanas en propósito, como son el MEP y el MCJ, tiene un potencial enorme. No solo para obtener mejores resultados, diseñar programas más pertinentes sino también para escalar el alcance de nuestros servicios, y con ello, potenciar la participación y el disfrute de los derechos culturales de muchas generaciones. Alianzas interinstitucionales, para contar con programas educativos como estos, son indispensables: enriquecen la experiencia educativa, estimulan la imaginación, nos llevarán a fortalecer el abordaje STEAM tan necesario en nuestra época. El trabajo interinstitucional fue un gran acierto del Plan Nacional de Desarrollo que aprovechamos como sector. Hoy dejamos este espacio consolidado con mucha ilusión, a las nuevas jerarcas de Educación y de Cultura y Juventud, para que sigan y que un día no haya ningún niña, niño, joven o adulto en el sistema educativo que no haya contactado con el arte y la cultura”.

La firma de estos convenios, además de potenciar la permanencia de estos tres programas educativos en el tiempo, establece algunas actualizaciones y mejoras, para ofrecer mejores servicios a las poblaciones que se impacten a través de estas iniciativas.

A continuación, el detalle de cada uno de los programas:

Piensa en arte

Gestionado por MEP, MCJ y la Asociación AcciónArte, de la mano con entes museísticos, el programa “Piensa en Arte” es una iniciativa de educación que utiliza el arte directamente en el aula como una herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades esenciales, destrezas de observación, análisis y apreciación de las artes, así como valores como el respeto y la tolerancia. Desde 2011, este programa se institucionalizó dentro del MEP como una estrategia metodológica dentro del curriculum oficial de Español, en II ciclo.

A través de una dinámica de conversaciones en torno a obras de arte, durante las lecciones de Español, la metodología del programa “Piensa en Arte” fomenta en los estudiantes la observación, el análisis, la interpretación, y la apreciación de las artes visuales, a la vez que se refuerza el lenguaje de los estudiantes. “Piensa en Arte” promueve el aprendizaje basado en la indagación, que ayuda a alumnos y alumnas a elaborar sus propios fundamentos para la construcción de significados.

Según datos de la Asociación AcciónArte, este programa está disponible a nivel nacional para ser incluido en el programa oficial de Español de 4to, 5to, y 6to grado. Aproximadamente 250 mil estudiantes por año forman parte de la iniciativa y cuenta con más de 6000 profesores capacitados en la metodología.

Érase una vez…

El programa “Érase una vez…”, es una iniciativa que nació en 2016 con la finalidad de provocar un desarrollo integral mediante la ejecución de espectáculos de alto nivel artístico en sus dos componentes: Teatro, con puestas en escena en la sala principal del Teatro Nacional de Costa Rica; así como la modalidad Territorio, que consiste en puestas en escena en distintas zonas geográficas del territorio nacional.

Desde su creación, este programa ha recibido a 156.024 estudiantes de todo el país.

El programa ha buscado crear alianzas y sinergias con diferentes instituciones y organizaciones, que desde cualquier área o sector compartan los mismos objetivos, principios y valores de responsabilidad social que inspiran este proyecto. El enfoque en el disfrute de los derechos culturales y su democratización han sido fundamentales en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, al buscar la creación de públicos más sensibles y aportar en el desarrollo de una sociedad integral. De esta manera, el programa se convierte en un facilitador para el acceso y la participación equitativa de la diversidad de poblaciones en la vida cultural.

En 2022, “Érase una vez…” tendrá cinco obras de teatro y recorrerá dos zonas del país, como parte de “Érase una vez, Territorio”. El Teatro Nacional y el Ministerio de Educación Pública tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias establecidas para propiciar la seguridad de los estudiantes.

Ruta Museos

El proyecto “Ruta de Museos” surge producto de una alianza entre el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública, con el apoyo de la Fundación Ayúdenos para Ayudar y los museos participantes. Uno de sus principales objetivos es acercar a la población estudiantil a los museos, como parte de sus derechos culturales y como forma de complementar los contenidos de las aulas. Esto desde el reconocimiento de las posibilidades que ofrecen los museos en educación, investigación, patrimonio cultural y natural.

El proyecto inició en 2019 en modalidad presencial con visitas de estudiantes a los museos; en ese año, se logró impactar a más de 10.000 estudiantes con este programa. En 2020-2021, se puso a disposición de personal docente y población estudiantil una serie de videos interactivos, cada uno presenta un recorrido a través de dos museos con un tema conductor. En 2022 se trabaja en una modalidad virtual-presencial; se creó un sitio web para que albergue una serie de videos con niños y niñas actores y personajes de títeres. Todas las ediciones se desprenden de las guías curriculares de cada nivel educativo.

Los museos participantes son los siguientes: