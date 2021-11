Feria Vocacional en Línea 2021 de la UNED se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre

04 Noviembre 2021

La feria combina información sobre la oferta académica, cursos y talleres, con una agenda de charlas vocacionales para toda la población

Por segundo año consecutivo, la Universidad Por segundo año consecutivo, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) expondrá de manera virtual su oferta académica, sus cursos libres y talleres en la Feria Vocacional en Línea 2021, que estará disponible el 17, 18 y 19 de noviembre para la comunidad nacional e internacional que está a las puertas de tomar una decisión sobre su futuro educativo.

Durante tres días, la Feria Vocacional ofrecerá una serie de actividades virtuales, entre ellas talleres, salas de atención, webinarios sobre temas de interés y charlas con información específica sobre carreras, abarcando información importante a la hora de la elección vocacional y de la universidad donde se cursará, explicó Ingrid Chaves Mata, coordinadora del Programa Divulgación e Información Académica de la UNED.

Para ello, se han dispuesto de diferentes plataformas de videocomunicación, como ZOOM, TEAMS y Facebook: UNED.CR, Onda UNED y UNED Vida Estudiantil. Se espera, mediante estas plataformas, el desarrollo de una interacción cercana con las personas especialistas en las temáticas relacionadas con la orientación vocacional y sistema pedagógico a distancia.

Las personas que requieren asesoría para la toma de decisiones vocacionales tendrán la oportunidad de acercarse, a cualquier hora y desde cualquier lugar, a la información relacionada con las carreras, cursos, apoyos y servicios estudiantiles que brinda la institución, ingresando a este enlace.

“La plataforma virtual que albergará la feria ofrece para todas las personas visitantes información detallada sobre la Universidad, sus carreras, los servicios estudiantiles, las opciones formativas, posgrados y todos aquellos contenidos necesarios para la toma de decisiones”, indicó Chaves Mata.

Uno de los espacios disponibles será la información acerca de la metodología a distancia y sus ventajas, las sedes universitarias con las que cuenta la UNED en 36 territorios, las becas, bibliotecas, laboratorios y agrupaciones estudiantiles que promueven la convivencia entre pares y fortalecen el proceso académico.

“Les invitamos a visitar la feria y participar de las actividades organizadas para contribuir en su toma de decisiones frente a su proyecto de vida académico. Queremos que se sienta parte de la UNED y conozca de nuestro quehacer en todos los territorios del país, donde contribuimos al desarrollo local, a la inclusión y la igualdad de oportunidades”, acotó por su parte el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho.

Agenda. La feria se conforma por actividades como el taller de Orientación Vocacional: "Sentir - pensar - decidir: El camino a la elección de carrera", el jueves 18 de noviembre (10:00 a.m.) y viernes 19 de noviembre (2:00 p.m. y 6:00 p.m). Esta inscripción está habilitada en https://n9.cl/80ak1, con cupo limitado.

Para el miércoles 17 de noviembre se realizará la inauguración a partir de las 9:00 a.m. por redes sociales, para pasar luego a los webinarios: Habilidades blandas para la empleabilidad (10:00 a.m.), Conversatorio sobre las Ciencias Sociales (11:00 a.m.), Estudiar educación en la UNED: retos y ventajas (2:00 p.m.) y ¿Cómo se imparte una carrera STEAM en un modelo a distancia? (3:00 p.m.).

La tarde de este miércoles continúa con La vida como estudiantes UNED y su participación en el Movimiento Estudiantil (4:00 p.m.) y Estudiantes en los medios de comunicación de la UNED en el territorio (5:00 p.m.). Todas estas actividades se transmitirán por redes sociales.

Asimismo, para el jueves 18 de noviembre y viernes 19 de noviembre se impartirán a partir de las 8:00 a.m., por TEAMS, las diferentes charlas relacionadas con las carreras que imparte la UNED. En esta plataforma se organizarán espacios de atención sincrónica, donde las personas podrán hacer sus consultas en tiempo real.

Si desea más información, puede escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o bien, repase las actividades en Agenda.