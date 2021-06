Fundación CRUSA ofrece becas completas para cursos cortos en tecnología y diseño

08 Junio 2021

Fundación CRUSA ofrecerá 85 becas del 100%. Personas interesadas tienen tiempo de postularse hasta el 27 de junio.

El programa consiste en talleres de 5 días en temas como: Creative Coding, Designing Ethical Futures, Prototyping as a Process, Designing for Behaviour and Impact.

El Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) en Costa Rica lanzará su Programa de Digital Learning el próximo mes de julio del 2021 y la Fundación CRUSA está ofreciendo becas del 100% a costarricenses que deseen cursar el programa.

El programa de Digital Learning se compone de una variedad de talleres desarrollados sobre una base de creación rápida de prototipos y pensamiento de diseño, a través de un enfoque práctico de aprendizaje, facilitado por destacados profesionales internacionales. El programa busca que la persona participante adquiera nuevos enfoques y competencias que le permitan afrontar los retos del futuro de una manera novedosa, con confianza.

Las becas están orientadas a personas con pasión por el aprendizaje y el impulso de aplicar los conocimientos recién adquiridos en su trabajo y su vida, se basan en una filosofía de "aprender haciendo". No se requieren conocimientos previos de diseño de interacción, ya que el interés por probar cosas nuevas y la voluntad de trabajar en colaboración es más importante que el conocimiento previo o la experiencia laboral relevante.

Los talleres del programa Digital Learning tienen una duración de cinco días, de lunes a viernes. En su mayoría son impartidos de forma virtual. Dos talleres serán presenciales en las instalaciones del CIID en San José. El costo de los mismos va desde los $850 hasta los $1.080.

Se ofrecerán talleres de diferentes temáticas como: Creative Coding, Prototyping as a Process, Designing Ethical Futures, Designing Across Biological Scales, Designing for Public Outcomes Designing for Behaviour & Impact, Inmersive Experiences, Future Casting, entre otros. Todos los talleres se imparten en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Los costarricenses que planean postularse para el programa tendrán la oportunidad de aplicar para las becas de la Fundación CRUSA. El proceso de aplicación para las becas estará abierto hasta el 27 de junio: Application for Financial Support from CRUSA: Digital Learning 2021 (airtable.com)

Para la Fundación CRUSA, el apoyo que ha dado al CIID para su instalación en el país resulta clave para la formación del talento humano con nuevos conocimientos y habilidades claves para impulsar el desarrollo económico y social del país, por ello el ofrecer estas becas en el contexto actual post pandemia es un aporte fundamental para consolidar ese talento.

“En la Fundación CRUSA mantenemos nuestro compromiso por fortalecer el talento humano costarricense, brindando oportunidades de educación de calidad en áreas esenciales para la cuarta revolución industrial, como es el diseño y la innovación. Con estas becas pretendemos seguir avanzando hacia un país cada vez más próspero, innovador y sostenible”, afirmó Flora Montealegre, delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA.

Desde el 2018, CIID empezó a traer distintos programas educativos a Costa Rica a través de cursos de verano, y en el 2020 trajo su Programa de Diseño de Interacción (IDP, por sus siglas en inglés), renombrado a nivel mundial entre los mejores programas educativos en su área, teniendo la participación de 26 estudiantes de 10 países diferentes, incluidos 5 costarricenses.

Durante este primer año, los estudiantes desarrollaron más de 150 proyectos enfocados en el contexto local, así como los desafíos provocados por el COVID19, en áreas como turismo resiliente, agricultura sostenible y mujeres en STEAM.