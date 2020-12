Joven guanacasteco operador en piñera, es reconocido como “Estudiante modelo universitario”

18 Diciembre 2020

La Universidad Nacional Sede Regional Chorotega, brindó homenaje al padre de dos niños, que lucha día a día por alcanzar su sueño.

Por Silleny Sanabria Soto.

Además de ser padre y tener que trabajar a tiempo completo en la piñera, tengo que estudiar y es un poco complicado. Tengo que sacar tiempo de donde no hay para poder alcanzar mi sueño y si tengo que estudiar, lo hago en el chapulín, en mi tiempo libre… los mismos jefes me apoyan y he servido de ejemplo para algunos compañeros que han querido retomar sus estudios de bachillerato o para sacar noveno; lo más difícil es saber llevar esa carga de trabajo y no descuidar a la familia, pero así sigo adelante”, comentó Luis Diego Umaña Jiménez.

Este joven se desempeña como operador de chapulín en una empresa piñera en Guatuso, pero además desde el 2019 inició sus estudios en Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, en la Sede Regional Chorotega, de la Universidad Nacional (UNA), y gracias al programa de Carreras Itinerantes que la UNA lleva al Norte-Norte, este hombre de familia y padre de dos niños se ha comprometido en obtener su título y con- tribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su familia.

Por estas razones, y como parte del Acto de Reconocimiento de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UNA 2019, Luis Diego fue reconocido como un “Estudiante modelo universitario”, el cual es designado por cada facultad atendiendo las propuestas por cada una de sus Unidades Académicas, y que el alumno cumpla se destaque por su proyección social, por sus aportes a nivel científico, tecnológico, literario, artístico, humanitario, deportivo, ambiental o cultural. Además el estudiante debe tener algún tipo de reconocimiento a su trayectoria o alguna obra en particular y como ser humano debe haber potenciado sus capacidades, sobreponiéndose a dificultades complejas de la vida, alcanzando logros más allá de sus circunstancias.

Con 32 años, Luis Diego fue homenajeado, por esforzarse cada día en cumplir con sus tareas académicas con la esperanza de ser un profesional y trabajar como empresario para lograr la estabilidad económica y dar- le un mejor futuro a su familia.

“Es un placer y un honor recibir la noticia para participar en la ceremonia de reconocimiento; la verdad estoy muy agradecido con la Universidad Nacional por ser una herramienta para cumplir mis sueños. Desde que comencé, siempre he estado agradecido con las personas que me han apoyado, porque en la zona es casi que imposible llegar a estudiar en la universidad, y por eso me siento más que bendecido”, recalcó Umaña.

La Vicerrectoría ha homenajeado a los y las estudiantes que sobresalen no sólo académicamente, sino además que destacan en su quehacer artístico, deportivo y social, en diferentes ámbitos de la comunidad universitaria desde finales de la década de 1970. Como parte del Acto de reconocimiento 2019, se reconocen las categorías de: Estudiantes distinguidos, Modelo universitario, Mérito estudiantil, Mejor promedio de grado y mejor promedio de post grado y Mejores pro- medios de ingreso por facultad 2020.