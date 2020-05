Docentes de inglés del país cuentan con herramientas para apoyar clases a distancia

26 Mayo 2020

El Ministerio de Educación Pública (MEP), en el marco de la Alianza para el Bilingüismo (ABi) y como parte de la estrategia “Aprendo en casa”, articula acciones de intervención educativa para el beneficio de los estudiantes en su proceso de aprendizaje del inglés.

Las Guías de Trabajo Autónomo son el principal instrumento para asegurar la continuidad del proceso educativo en los estudiantes, brindándoles apoyo a distancia. Sin embargo, se pueden utilizar otras estrategias innovadoras, como complemento, tal es el caso de herramientas digitales y recursos didácticos.

Como parte de este complemento, durante esta etapa de educación en casa, el MEP ha establecido una serie de alianzas público-privadas, con colaboradores estratégicos como Pearson y Age of learning -ambas empresas proporcionan materiales, tecnologías y servicios educativos para profesores y alumnos.

Estos colaboradores se unen al esfuerzo del MEP para favorecer el aprendizaje del idioma inglés en el estudiantado en el territorio nacional.

Se trata del uso gratuito de plataformas de alto nivel como ”ABCmouse” y “Pearson English Portal” que le permiten al estudiante contar con un espacio adicional de interacción y exposición al idioma, a través de ejercicios guiados y de fácil acceso.

En el caso de “Pearson English Portal”, el apoyo consiste en una plataforma virtual gratuita por cuatro meses para la enseñanza del inglés, se puede utilizar con la guía de un docente o bien que el estudiante en casa propicie su autoaprendizaje.

Los requerimientos técnicos para el uso de la herramienta son simples y accesibles.

Incluye el uso de forma gratuita de las plataformas My English Lab, como recurso de apoyo en el área de inglés y el fomento a la lectura y libros como Poptropica, Big English y Now I Know.

Del 18 al 31 de mayo, estará habilitado el formulario en línea para los docentes y estudiantes interesados en utilizar esta herramienta, lo deben completar para generar sus credenciales de ingreso a la plataforma, en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhDgspGQ0ATl2nWhs0saooJLjOyln-8LtROguGeLU11Jr8w/viewform

Los recursos digitales disponibles ABCmouse y ReadingIQ son muy variados en contenido y actividades, fomentan el desarrollo de habilidades diversas en áreas tales como: lectura-escritura del inglés, ciencias, matemáticas, arte, música, estudios sociales, es decir, presenta una manera lúdica de integración curricular.

La herramienta se dirige a estudiantes de preescolar y primaria, quienes podrán tener acceso libre desde el hogar, de forma gratuita, por medio de un teléfono, tableta o computadora. Podrá ser usado por un año, en el aula o en la casa, durante o después de la emergencia por el COVID 19.

Lectura, deletreo, desarrollo de conciencia fonológica, vocabulario y resolución son parte de las destrezas que promueve el uso de la plataforma que ofrece canciones, historias, videos, audios, libros, juegos, recompensas, entre otros. Para acceder a las plataformas ingrese a: www.ABCmouse.com/redeem y www.ReadingIQ.com/redeem e ingrese la contraseña: COSTA1, posteriormente, cree su cuenta personal con su correo y elija una contraseña.

De acuerdo con la Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, las alianzas público-privadas representan una gran oportunidad para mancomunar esfuerzos y ofrecer más alternativas de estudio a la población estudiantil. "Estos recursos e iniciativas serán de mucho provecho para los estudiantes del país, agradecemos a ambas empresas su valioso aporte para promover el aprendizaje del inglés. Se recomienda que los docentes exploren este material y lo adapten al currículo y a las características y necesidades de sus estudiantes", expresó Cruz.