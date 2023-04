Joven de Tarrazú se gradúa como el sétimo profesional en Histocitotecnología del país

Su nombre es Sergio Blanco Fallas, es oriundo de San Marcos de Tarrazú y desde el 19 de abril del 2023 es, oficialmente, el sétimo profesional de Costa Rica que obtiene una licenciatura en Histocitotecnología en el país. Su logro es de admirar y el título, que ahora sostiene en sus manos, un hecho que pocos alcanzan en esta disciplina.

El diploma que recibió recientemente es el reconocimiento al esfuerzo de quince años de formación y de la superación de varios desafíos. ¿Uno de los principales? Derribar los temores, como cuando con solo 17 años de edad tomó la decisión de abandonar su pueblo y adentrarse en la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro Montes de Oca.

Si bien el hecho de abandonar su hogar ya lo hacía difícil, todavía había un aspecto aún más desafiante: estudiar una disciplina en un campo del conocimiento completamente nuevo en el país y, además, impartido por una de las unidades académicas más jóvenes de la UCR: la Escuela de Tecnologías en Salud.

El reto era evidente, pero también su deseo de formarse. Así, inició un camino en la histocitotecnología que rápidamente lo llevaría a mezclar de manera ejemplar los conocimientos científicos con la sensibilidad humana en un área única en su tipo: fusionar las tecnologías usadas en la histología ―estudio de los tejidos―, junto con la citología ―análisis de las células del cuerpo―.

¿El objetivo? Brindar un procesamiento técnico de alta calidad en cada una de las muestras de tejido que recibe, con el único fin de ayudar a brindar diagnósticos más certeros en diversidad de enfermedades, incluso, en padecimientos como el cáncer. Tan solo en el 2020, esta enfermedad le arrebató la vida a 6 028 costarricenses, según el informe Globocan.

“Desde que salí del colegio no había otra universidad en mi norte para estudiar que no fuera la Universidad de Costa Rica. Me siento sumamente orgulloso de haber ingresado y de formar parte de una carrera, como la Histocitotecnología, que viene a aportar directamente a la salud de las y los costarricenses en general. Nosotros nos enfocamos en trabajar con biopsias como lo es el tejido sólido y el tejido tumoral, así como analizar muestras de autopsias. Entonces, muchas personas cuando asisten a un centro de servicio de salud, y se le toma una muestra para una biopsia, no saben qué pasa con esa muestra y la realidad es que somos nosotros quienes nos encargamos de realizar este proceso de análisis gracias a la preparación académica que la UCR nos brindó”, relató Sergio.

Por supuesto, el camino de preparación no fue sencillo. Sergio primero obtuvo su diplomado en Histocitotecnología en el 2010. En el 2015 la Escuela de Tecnologías en Salud inicia el plan de estudios de bachillerato y, en el 2017, la licenciatura. Pero ya, para esas fechas, Sergio y sus compañeros se encontraban trabajando a tiempo completo. De esta forma, comenzó el otro reto: combinar el trabajo con los estudios.

“Fue agotador. Yo salía de trabajar a las tres de la tarde y a las cuatro entraba a clases en el Hospital San Juan de Dios o al Centro Nacional de Citologías en el Hospital México y hasta en el Hospital de Niños. Ya los últimos cursos sí eran más en la UCR, pero igual había que trasladarse. Al finalizar el día regresaba a casa, descansaba un poco y el otro día volvía a empezar otra vez. Pero, si hay algo aquí, es mucho amor de por medio”, compartió el nuevo licenciado.

En el 2018 Sergio concluye todos los cursos de licenciatura, pero no los desafíos. El requisito más importante que permite obtener el título profesional de licenciatura ―la tesis― generaba sus primeros avances, mismos que se extendieron por cinco años más. ¿Valió la pena? Completamente. Para Sergio, cada segundo dado en su trabajo de investigación, junto con su colega Jeison Varela Solano, hoy se ven reflejados en una tesis pionera en Costa Rica que aplica la microscopía electrónica y la inmunohistoquímica para estudiar los dos subtipos más frecuentes de carcinomas (tumores) de la glándula mamaria.

¿El más beneficiado con todo ese estudio? En definitiva, no es solo Sergio, sino cada uno de los y las costarricenses quienes, al final de cuentas, están en sus casas a la espera de un diagnóstico y, principalmente, de una esperanza.

“Treinta años atrás, la labor de quien en ese momento era un técnico en histocitotecnología era muy artesanal y empírica. Ahora, ya empezamos a hablar de que hay un control de calidad, una trazabilidad de las muestras y, por consiguiente, mejores resultados de las biopsias, que es lo que la persona usuaria necesita para su diagnóstico. Con nuestra tesis, por primera vez en Costa Rica se trabajó con tejido de la glándula mamaria tumoral y utilizamos las técnicas diagnósticas para dar insumos e intentar brindarle a la patología del tumor, un nombre y un apellido específico”, amplió Sergio.

El Dr. Warner Alpízar Alpízar, investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic-UCR) y lector de la tesis, concuerda. Para el Dr. Alpízar, en el estudio se usó la microscopía electrónica para analizar de manera más profunda las estructuras morfológicas en cáncer. Algo que, en definitiva, no es muy común.

“El mayor aporte de ellos es el hecho de que se atrevieran a hacer algo riesgoso desde el punto de vista científico y plantear una hipótesis de algo que pocas veces se estudia. Yo no he visto un artículo en el que se haya utilizado la microscopía electrónica para generar hallazgos morfológicos que permitan clasificar más finamente los subtipos que ya histológicamente se conocen para cáncer de mama. Entonces, creo que por aquí va el aporte”, mencionó el Dr. Alpízar.

Y, si bien la gran calidad científica del trabajo de Sergio refleja la rigurosidad de este profesional, este componente se acompaña de un importante carisma. El Dr. José Luis Quirós Alpízar, médico patólogo del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, señaló que si hay un elemento que describe la esencia de Sergio es ser, ante todo, un gran ser humano.

“Sergio es un ser humano sensible, comunicativo, luchador y trabajador. Este muchacho viene de la zona de los Santos y siempre se distinguió como un estudiante destacado, disciplinado y con mucho entusiasmo por el conocimiento. Tuve el honor de dirigirlo en la parte de su tesis, un proyecto que era complejo desde el punto de vista técnico y científico, porque involucraba la coordinación de un conjunto de profesionales. Aún así, logró navegar en esas aguas. Es un muchacho con un gran talento, porque en circunstancias complejas consiguió establecer una propuesta de tesis muy innovadora en el estudio de los carcinomas de mama en mujeres y que defendió de manera extraordinaria”, destacó el Dr. Quirós.