Nicoyana gana oro y se convierte en la nueva Campeona Mundial en competencia de Para Surfing

20 Diciembre 2021

Jimena Ruiz lideró en la categoría Stand 2 Mujeres (lesión abajo de la rodilla)

Tras una gran presentación individual de doce atletas integrantes de la Selección Nacional de Para Surfing (Surf Adaptado), Costa Rica cerró el pasado 11 de diciembre con la Medalla de Cobre por Equipos en el Mundial de Para Surfing de la International Surfing Association, que finalizó en Pismo, California, Estados Unidos.

Seis atletas ticos llegaron a las finales de sus respectivas categorías, lo que sumó una cantidad importante de puntos para el Ranking Final de Equipos, colocando a Costa Rica en el puesto cuatro, detrás de Estados Unidos, España y Brasil.

Este Mundial de Para Surfing tuvo la participación de 130 atletas de 24 países distintos. Individualmente, la Selección Nacional de Para Surfing ganó en total dos Medallas de Oro, una Medalla de Plata, dos Medallas de Bronce y una Medalla de Cobre.

Jimena Ruiz quedó Campeona Mundial en la categoría Stand 2 Mujeres, para surfistas con lesiones abajo de la rodilla. En la final se enfrentó a atletas de potencias mundiales como Brasil, España e Inglaterra.

Su primera ola fue de 8 puntos, a la cual respaldó con otra importante ola de 7.03, lo que le dificultó a sus contrincantes alcanzarla para terminar dejándose el Oro.

Ruiz, al salir del agua, dijo: “¡Estoy muy feliz! Gracias a las personas que me ayudaron, porque sin ellas no podría estar aquí representando a mi país. Y ahora tenemos dos medallas de oro”. Al hablar de su equipo, Ruiz indicó: “Todos nos apoyamos unos a los otros como familia y me hace muy feliz de ser parte del equipo”.