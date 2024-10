Atletas de La Cruz y Nicoya: Talento guanacasteco sobresalió en Premios ICODER 2024

04 Octubre 2024

Andy Cruz y Jesús Flores destacaron en beisbol y paranatación

Luis Castrillo Marín | Periódico Mensaje

Un par de jóvenes que representaron a Guanacaste se convirtieron en parte del grupo de protagonistas que destacó en la edición 2024 de los Premios Alfredo Cruz Bolaños que otorga el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)a los mejores atletas de los Juegos Nacionales (JN) que este año se llevaron a cabo en la provincia pampera.

En esta ocasión el beisbolista que formó parte del equipo del cantón de La Cruz, Andy Joel Cruz Valle y el practicante de paranatación, Jesús Francisco Flores Zúñiga, de Nambí de Nicoya, lograron figurar entre los galardonados que recibieron premio a los atletas más destacados de los XLI Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Guanacaste 2024.

En total el ICODER reconoció el papel destacado de 62 atletas designados como los más valiosos en las 23 disciplinas convencionales y seis paradeportes presentes en la etapa final de los JN que se llevaron a cabo en los once cantones guanacastecos.

De los 62 galardonados por el ICODER, 12 fueron atletas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José. Escazú consiguió ocho, Alajuela seis, Heredia cuatro, y Belén, Cartago y Limón tres cada uno.

Con dos premios quedaron las delegaciones de Desamparados, Esparza, Goicoechea, Montes de Oca y Pococí, y con uno Abangares, Alajuelita, Atenas, Curridabat, Flores, Grecia, La Cruz, Matina, Nicoya, Palmares, San Carlos, Turrialba y Zarcero.

ENTRE LOS GRANDES. El beisbolista, Andy Joel Cruz Valle (segundo de izq. a der.), quien representa al cantón de La Cruz, jugador en la posición de paracortos, logró la medalla de plata como subcampeón de la categoría Sub-19 donde sobresalió papel que fue reconocido por las autoridades deportivas. Fotografía: ICODER.

Voces del éxito

El nicoyano Flores Zúñiga, de 25 años de edad, destacó que el apoyo del Comité de Deportes y Recreación “ha sido fundamental para este logro tan importante para el cantón”.

“Para mí es una gran alegría recibir este éxito justo en el año en que se festejan los dos siglos de la Anexión de Nicoya a Guanacaste. El trabajo que hice en los pasados Juegos Deportivos Nacionales me hacía pensar que era posible ganar un premio, mucha gente me lo decía y; por dicha, al final de cuentas se hizo realidad”, destacó el vecino de la comunidad de Nambí.

En las pruebas de paranatación -que se llevaron a cabo en la piscina olímpica del Polideportivo de Nicoya- en los JN Guanacaste 2024, Flores Zúñiga se quedó con cuatro medallas de oro en los 100 metros libre, dorso, pecho y mariposa.

Actualmente, representa a Costa Rica en los V Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se realizan en Asunción, Paraguay, evento programado para finalizar el 12 de octubre.

Por su parte, el beibolista Cruz, de 19 años de edad, reside en Upala, pero formó parte de la novena de La Cruz en los JN 2024 en la posición de paracortos (shortstop).

“En Upala no participaron en el beisbol de los Juegos; por eso, muchos jugadores buscamos otro rumbo, la gente de La Cruz me recibió y; por dicha, con buen suceso pude retribuirles de buena manera, la verdad me siento muy contento”, afirmó el deportista.

Como parte del equipo del Liceo de San José de Upala, Cruz logró coronarse monarca de los Juegos Deportivos Estudiantiles 2018 en la categoría Sub-16 durante una final en que derrotaron al Liceo de Santo Domingo de Heredia.

“En verdad estoy muy agradecido con la gente de La Cruz quien me dio esta oportunidad para darle una medalla de plata al cantón, quedamos subcampeones en la categoría Sub-19, únicamente detrás de San José”, añadió el jugador.

La próxima edición de los JN 2025 se llevará a cabo en la provincia de Limón.