Gabriel Ortiz Morales: Judo de CCDR Santa Cruz "Una lucha desde enero”

07 Julio 2024

"Una lucha desde enero”

A mediados mes de enero, en plenas Fiestas Típicas sentí un dolor inmenso de estómago, fui a Emergencias, más sin embargo me manifestaron que no era nada de peligro. El dolor se intensificó mucho y ya mi mamá y mi papá se preocuparon mucho.



Mi padre enfermero de profesión ya vio la situación un poco delicada y después de unos exámenes me diagnosticaron una apendicitis y de inmediato dieron la orden de operarme, para salvar mi vida.



Después de pasar con éxito la operación, ya pensé en el deporte del Judo, ya que se venían Torneos Nacionales, se venían las eliminatorias y pensaba que no iba a estar, sin embargo, se vinieron las palabras motivantes de mi familia, de mi Sensei, de mis compañeros y muchas personas que me dieron esa voz de aliento.



Esta medalla de plata quiero dedicársela a Dios y a esas personas que siempre me dijeron siga adelante. Por un momento pensé que el tiempo no me iba a dar, pero por dicha toda acelero y pude en primera instancia estar listos para eliminatorias y después estar listo para los Juegos Deportivos Nacionales.

Agradezco al CCDR de Santa Cruz y a Judo Sabanero por ser parte de la historia de esta disciplina, sabemos que con este deporte se explotan muchos valores y son de mucha ayuda para la vida cotidiana.