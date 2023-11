Guanacaste será sede de la segunda edición del torneo

13 Noviembre 2023

Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup

El próximo diciembre regresará el torneo Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup en el campo de golf de Reserva Conchal, con los hoteles The Westin Reserva Conchal, an All Inclusive Resort Golf & Spa y W Costa Rica como anfitriones.

Esta segunda edición se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre, ambos días dando inicio con un desayuno y posteriormente el torneo, que se extenderá de 7:30 a.m. a 1 p.m. El primer día con una modalidad de juego scramble de cuatro jugadores y cerrará con un cóctel al atardecer. El segundo día se jugará con una modalidad medal y una vez culminado el juego se realizará un almuerzo de premiación.

“Es una oportunidad de acercarnos a nuestros socios Marriott Bonvoy y de agradecerles su fidelidad al programa de viajes, asimismo de networking entre jugadores, el golf es un deporte que se presta para esto. Extendemos una invitación a los apasionados del golf y socios Marriott Bonvoy a acompañarnos en esta actividad y disfrutar de uno de los mejores campos de golf de Guanacaste”, dijo Hernán Binaghi, Gerente General de The Westin Reserva Conchal y W Costa Rica.

A los participantes se les insta a donar un juguete nuevo -sin envolver- al momento del registro. Esos juguetes serán distribuidos en las actividades navideñas que organizarán los hoteles para los niños de escasos recursos en las comunidades de Brasilito, Matapalo y Huacas.

Se trata de un torneo categoría amateur con un límite de 100 jugadores, los cuales serán recibidos con un kit de bienvenida y dispondrán de estaciones de hidratación y alimentación saludable durante el juego.

Los ganadores recibirán como premios estadías en hoteles de Marriott International en Costa Rica y boletos aéreos cortesía de Alaska Airlines.

Adicionalmente los socios Marriott Bonvoy tienen a su disposición una experiencia elevada Marriott Bonvoy Moments, la cual incluye participación en el torneo y una estadía de lujo en W Costa Rica con desayuno incluido. La experiencia está disponible por puja en moments.marriottbonvoy.com.

La Marriott Bonvoy – Costa Rica Golf Cup nació en 2022 a partir del deseo de los 18 hoteles de Marriott International en el país, de realizar un evento para agradecer a todos los miembros del programa de viajes Marriott Bonvoy por su preferencia. En esa primera edición se dieron cita 87 jugadores.

Sobre Reserva Conchal Golf Course

Este campo de campeonato par 71 fue diseñado meticulosamente por Robert Trent Jones II, quien creó el campo conservando y mejorando el paisajismo natural. Los lagos y las laderas realzan el campo de 18 hoyos y ponen el acento a los golpes de salida y a los golpes precisos de acercamiento a los grandes y cuidados greens de césped de Bermuda. Cada recorrido de nueve hoyos atraviesa un terreno sinuoso que deja entrever la vida silvestre mientras los golfistas disfrutan de una impresionante vista al mar y a los bosques tropicales.