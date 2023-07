VOCES DEPORTIVAS

15 Julio 2023

MIKE BRICEÑO GONZALES

Para mí es motivo de alegría pertenecer a este grupo, ya que he tenido la oportunidad de participar en competencias a nivel nacional. Los resultados han sido positivos porque tuve la oportunidad de ganar pódium, y esto se lo debo primer a Dios, a mis profesores y a mis papás que me compraron la bicicleta.

Yo tengo un año de pertenecer a la escuela y aprendí a anda en bici mucho antes, y quiero ser como el ciclista santacruceño, Pablo Cascante Arredondo.

EMILY BUSTOS MONGE

Hace dos años me dedicó a este deporte, mis papás me incentivaron a la práctica, soy muy fiebre, al punto de enamorarme del ciclismo, me gusta mucho competir y espero en algún tiempo dar muchas alegrías en la especialidad de montaña. Quiero ser sincera y le confieso que algún día quiero probar el ciclismo de ruta, para ver como me va, pero por el momento estaré solo con el de montaña.

EMILIANO ARAYA BARRANECHEA

Hace un año empecé con la escuelita, he tenido la dicha de tener participación con el equipo en torneos nacionales, mi fuerte en este deporte son las rutas largas, espero el 16 de julio realizar una buena competencia, Mi ídolo es Pablo Cascante, un ciclista que ha puesto muy en alto el nombre de Santa Cruz. En mi caso soy un atleta que me preparo mucho, ya que entreno dos veces por semana y solo falto cuando estoy enfermo, de menos siempre asisto.

