Próximo 17 de setiembre: El Clásico del futbol pampero regresará luego de 19 años ausente

24 Junio 2023

Liberia y Guanacasteca se enfrentarán en el torneo de Apertura de Primera División.

El próximo Torneo de Apertura en el futbol de la Primera División marcará el regreso del Clásico de la Pampa que históricamente han disputado el Municipal Liberia y la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) juego con el que se pondrá fin a una espera de 19 años.

De acuerdo con Gerardo Coto Cover, El Zar de las Estadísticas, la última que esos equipos de la provincia se enfrentaron en la máxima categoría fue el 14 de marzo del 2004 cuando empataron a 1 en el estadio Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca en la campaña 2002-2004.

Luego de 19 años de espera la afición volverá a presenciar un encuentro entre esos equipos el 17 de setiembre en la casa de los liberianos según establece el calendario oficial de la Unión Nacional de Futbol aprobado a mediados de junio.

Un comentario de Coto Cover en la red social Facebook señala que Liberia y Guanacaste protagonizaron pocos encuentros en la División de Honor entre el 2002 y el 2004 pero la “intensidad de esos partidos en la Liga de Ascenso fue legendaria, quizás una de las rivalidades más marcadas en el fútbol nacional”.

Esa fuente indica que el primer cotejo entre ambos clubes se produjo el 3 de agosto del 2022 cuando se produjo un triunfo, 2 a 1 de Guanacasteca con sede en el estadio Chorotega de Nicoya.

El registro de Coto Cover precisa que ambas planillas han jugado ocho veces en la Primera División con un balance de cinco victorias para los nicoyanos, dos empates y apenas una victoria liberiana. Además, Guanacaste produjo 15 tantos, mientras que Liberia consiguió 7.

Movimientos recientes

En las últimas semanas el Municipal Liberia, bajo el mando del entrenador, Mínor Díaz, apuntaló su planilla con la llegada de varios refuerzos como Marvin Angulo, Daniel Vargas, Mynor Escoe, Berny Burke, Fabrizio Ramírez y Fabricio Ramírez. Además, sumaron al delantero colombiano, Lorenzo Orellana, quien en el pasado militó en su país natal con Uniautónoma y Patriotas, también en España (Mazarrón y Leganés) y Estados Unidos (Miami Dade FC).

“Cuando el equipo quedó campeón escuché al entrenador de Liberia decir que él deseaba un Clásico en Guanacaste, pero no me imaginaba que había tanta rivalidad, pero creo que va a ser bonito, me imagino que será como un Clásico como Saprissa y la Liga que Ud. puede perder cualquier partido, pero contra el archirrival, en este caso Guanacasteca, no se puede perder”, manifestó Angulo. El equipo aurinegro se perfila como de los posibles clubes que pueden dar el campanazo en el próximo torneo porque cuentan con un sólido respaldo financiero del Grupo Empresarial Eusse, una excelente infraestructura deportiva y el respaldo de una afición numerosa.

Carlos Javier La Mula Angulo, ex jugador de Guanacasteca y Herediano, resaltó el matiz especial de los juegos entre las dos camisetas de la provincia al punto que “tiene bien ganado el calificativo de “Clásico”.

“Ahora vamos a esperar que se hagan buenos partidos para que la afición pueda disfrutar, ojalá que los jugadores den todo en la cancha porque siempre hay una rivalidad, los estadios de Nicoya y Liberia van a estar llenos cuando jueguen”, expresó Angulo. Rodrigo Garita, futbolista de la ADG, indicó que tienen “altas expectativas” para el arranque de la campaña.

“Vamos a ir paso a paso, el primer objetivo es clasificar a la siguiente etapa y vamos a trabajar para darle esa alegría a la afición y a nuestras familias.

En todos los equipos donde he estado siempre di lo mejor con buenas actuaciones y está vez no será la excepción”, declaró Garita en la página oficial de los nicoyanos.

La ADG ratificó en el banquillo al estratega, Horacio Cordero, quien logró salvar al equipo de caer en la Segunda División en el campeonato pasado cuando incrementaron significativamente el rendimiento en la ronda de Clausura.