“Pitillo” sonó fuerte en la primera división

14 Mayo 2023

El delantero abangareño es un referente de su cantón y señala que siente una sensación bonita cuando sus amigos, vecinos y conocidos muestran la camisa de la ADG con el apellido Ugalde.

Su debut con la Asociación Deportiva Guanacasteca no pudo ser de la mejor manera que con una anotación, ante el Cartaginés. La historia de José “Pitillo” Ugalde Víquez es digna de resaltar, luego de su buena temporada realizada en la máxima categoría. Su cantón Abangares siente orgullo por las buenas actuaciones del futbolista.

Hace un año, los medios de comunicación hablaban de una figura goleadora en el torneo de la Primera División de Futbol Sala, con Abangares Futsala, las anotaciones que marcó Ugalde le valieron al quinteto minero para disputar la Final Nacional en este deporte, frente a los vecinos de Tilarán Futsala, a lo último los tilaranenses ganaron el duelo y por ende el derecho a participar en la Liga Premier.

Este golpe fue inesperado para José y sus compañeros, más sin embargo, no desmayó y pensó en que el futbol sería el refugio para ese trago amargo que tuvo con el equipo abangareño.

Por eso cuando se acercaron las visorias de Guanacasteca, el atacante lo conversó con la esposa y las dos hijas, y fue ahí donde recibió el visto bueno para buscar una oportunidad en el balompié nacional.

“Yo agradezco a Dios, a mi familia y a la empresa donde yo laboraba API Center Miel de Abeja, quienes me impulsaron para buscar los sueños de deportista, todo salió de maravilla y me ofrecieron un contrato hasta diciembre del 2023. Yo le doy gracias a los aficionados quienes se me acercaron para felicitarme por las actuaciones”, comentó Ugalde.

A los 28 años, el dirigido por Horacio Esquivel agregó que tenía una espinita, ya que sentía que las oportunidades no se le dieron como él realmente quería, su debut a los 18 años con el Municipal Liberia no le bastaron para consagrarse.

“Yo debuté con los liberianos apenas estrenando cédula, ese partido fue en el Juan Gobán, contra Limón FC, pensé que ese partido me iba a consolidar, pero la sorpresa fue que no me hicieron contrato profesional, ya que me explicaron que necesitaban jugadores de renombre y no novatos, yo en ese momento jugaba con boleta de alto rendimiento”, comentó el abangareño.

Agregó que en el cantón donde reside los vecinos le muestran gestos de cariño, con fotografías, autógrafos y camisas de la ADG, con el apellido Ugalde.

Por último, comentó que se define como un jugador técnico, con buen remate de media distancia. Aparte señalo que el jugar futbol sala le ayudó en el futbol soccer a dominar más el balón, tener mayor movilidad en espacio reducido.