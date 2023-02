GILBERTH CUBILLO MORENO EL TEACHER DEL ATLETISMO

17 Febrero 2023

El entrenador de atletismo del CCDR de Santa Cruz, Gilberth Cubillo Moreno es uno de los referentes de este deporte a nivel nacional.

La pista y la pizarra han sido en los últimos 20 años la oficina de Gilberth Cubillo Moreno, quien se destaca no solamente con docente en la enseñanza del inglés, sino que también en la preparación de atletas del Comité de Deportes de Recreación de Santa Cruz y de la misma Federación Costarricense de Atletismo, cuando lo llaman a formar parte del equipo de entrenadores de la Selección Nacional.

Este docente nació en Nicoya, pero toda su vida la desarrolla en su natal Hojancha, lugar de donde sus familiares. Cabe destacar que Gilberth entrena al atletismo en Santa Cruz, aparte de eso imparte lecciones en Boca de San Carlos (lugar fronterizo con Nicaragua).

Su niñez fue en las Mercedes de Hojancha, después de cinco años se trasladaron al centro, luego de la muerte de su señor padre Gilberto Cubillo Flores, añadió que todavía recuerda ese momento cuando también iba a Monteromo, La Cananga, Las Pilas a pasar sus días con primos y amigos jugando.

Agregó que por la mente nunca le pasó el atletismo, ya que lo suyo siempre fue el futbol, aunque no tenía condiciones, al igual que el atletismo.

“Cuando estaba como en tercero de la escuela, realizaron una carrera en Hojancha, donde participe y quedé de último y nunca se me olvida cuando mi mamá le dijo al maestro Hilario Espinoza, que por favor me sacara de competencia, ya que le daba vergüenza que me fuera tan mal”.

“Siento que desde ahí empezó el cariño por este deporte, ya que me involucre en Juegos Estudiantiles, es más en la competencia de marcha fui campeón nacional y en el año de 1992, en los Juegos Nacionales en Pérez Zeledón participe como atleta y entrenador del CCDR de Hojancha”, comentó Cubillo.

Por otro lado, el teacher externó que en el año 200º incursionó en el deporte de la halterofilia, donde se trasladaba todos los días a Santa Cruz a entrenar con Hugo Montenegro, al cual le agradece muchísimo y eso dio sus frutos cuando los hojancheños en el 2002 obtuvieron una medalla de oro y otra de plata en esta disciplina.

El entrenador dijo que su llegada se da a la Ciudad Folclórica en el 2007, luego de ser profesor en el CTP de Corralillo y entrenar un grupo de 30 muchachos de esa comunidad, agregó que en primera instancia se acercaron al CCDR de Nicoya, pero aseguró que por diferentes circunstancias no fueron aceptados.

“En una eliminatoria de Juegos Estudiantil, don José Manuel Rodríguez de Santa Cruz habló conmigo para que ese grupo participará defendiendo los colores verde y amarillo en los Justas Deportivas en Heredia 2008. A partir de ese momento empieza el amor por este cantón hasta el día de hoy”. señaló Cubillo.

Un dato importante es que ese año del 2008 participaron en tierras heredianos 75 atletas, y para este cantón guanacasteco ha sido el mayor número de participantes en esta disciplina del atletismo.

Finalizó diciendo que este deporte le dio la oportunidad de conocer varios países, al ser parte del staff de entrenadores en todas las selecciones nacionales, aparte confesó que siempre está rodeado de deportistas élites como Nery Brenes, Ana Carolina Vargas, Nohelia Vargas y a nivel internacional Carl Lewis.

Voces de los atletas

Tamara Angulo Cárdenas

“Para mí Gilberth Cubillo es un padre prácticamente, en esto del atletismo yo empecé cuando tenía ocho años, y hasta el día de hoy no hay entrenamiento que no me motive, siempre le esta gritando, aconsejando y exigiendo, para el beneficio del cantón y del mío propio.

Nuestro entrenador es un ejemplo para quienes somos parte de este equipo, ojalá se mantuviera por muchos años, para que siga transmitiendo ese legado, no hay dudas que Santa Cruz ganó un gran profesional, ya que hace una buena yunta con el otro profesor que es Eduardo Avilés.

Es una persona muy humana, no lo piensa dos veces para ayudarnos , y no solo a mí sino que a toda la familia que conformamos el atletismo, le doy gracias a Dios por que me puso esta gran persona en el camino”.

Freivith Baldizón Brenes

Atleta CCDR Santa Cruz

Gilberth Cubillo es una persona que admiro muchísimo, hace grandes cosas por dejar el cantón en alto, por nosotros hace lo imposible, por ejemplo, a veces las circunstancias no están para ir a un torneo, pero el hace lo imposible para que podamos participar.

El profesor es alguien que cree mucho en uno, le da esperanzas cuando no las hay, siempre es esa voz de aliento en cada competencia, siempre se escucha, vamos usted sí puede, saque fuerzas, vamos para adelante.

Por otr lado, también lo aconseja para ser una persona de bien, la confianza es tanta, ya que tengo siete años de ser su pupilo, recuerdo mi primera experiencia fue en el 2016, en los Juegos Nacionales que se dieron en el Estadio Nacional.