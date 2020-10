Programa Ibermúsicas anuncia los ganadores de “Canciones de la cuarentena”

27 Octubre 2020

El programa multilateral de cooperación internacional, Ibermúsicas, anunció los nombres de los ganadores del VII Premio a la Creación de Canciones: “Canciones de la cuarentena”.

Este concurso regional se realizó con el objetivo de impulsar y promover la creación de música popular y contribuir con la ampliación del repertorio iberoamericano en sus diferentes géneros.

Precisamente, con la intención de favorecer a un mayor número de artistas, en un momento en que el sector artístico necesita más apoyo, este año se estableció un premio de $1.000 dólares a tres compositores por cada uno de los países que integran el programa. Para el caso de Costa Rica, los ganadores son: Winston Washington, Fabrizio Walker y La Milixia.

“El sector de los cantautores ha estado muy afectado en todo América Latina, debido al cierre de bares y pequeñas salas de concierto, en razón de la pandemia. En países como el nuestro, pese a que lo bares ya abrieron, la música que actualmente puede ofrecerse en esos espacios, es instrumental; no puede ser con cantante, entonces, este concurso se planteó como un incentivo para que estas personas puedan ayudarse”, expresó Gabriel Goñi, director general del Centro Nacional de la Música y presidente del Programa Ibermúsicas.

“Peregrino”. El actor y cantautor costarricense, Winston Washington, uno de los ganadores del concurso en Costa Rica, expresó que el anuncio representa “un gran incentivo por parte de una organización muy importante para la música; es gasolina, pequeños guiños que uno va encontrando en su recorrido para darse cuenta de que eligió bien, de que está en el camino correcto. En mi caso, me invita a seguir escribiendo, seguir explorando en el arte mis posibilidades compositivas”.

La canción con la que ganó Washington se llama “Peregrino”. El cantautor explica que la escribió “a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense fallecido el 25 de mayo de 2020, en Mineápolis, Estados Unidos, justamente al inicio de la pandemia, hecho que exacerba los ánimos y se terminan de potenciar todos aquellos aspectos que no venían muy bien, tales como la xenofobia, el racismo, la intolerancia, la diferencia. Es una noticia que me impactó fuertemente. La música popular, el rock, el blues, el pop… toda esta música tiene una raíz negra muy fuerte, entonces, tenemos una alta exposición de elementos que nos hablan de una cultura, y, por otro lado, tenemos el rechazo a esta cultura. En mi caso, pues, soy afro costarricense, nacido en San José, y eso, para bien y para mal, me ha generado muchas preguntas a lo largo de mi vida, en relación con el sentido de pertenencia, entonces, la canción ‘Peregrino’, si bien es inspirada directamente por ese lamentable acontecimiento, tiene mucho también en el sentido de que nosotros somos del lugar donde estamos. Podemos decir que nacimos en un lugar específico, pero, eventualmente, la vida nos va obligando a movernos, a buscar nuevas oportunidades, y todo eso es identidad y es cultura; entonces, nosotros somos básicamente del lugar donde nos desenvolvemos, con pinceladas de todo lo que traemos a nivel histórico y las cosas que vamos descubriendo en el camino. Todos somos peregrinos”.

A finales de 2019, Washington decidió poner mayor dedicación, tiempo y energía a la composición, ya que en los últimos 10 años se había enfocado más en su carrera de actor. Igualmente, realiza la composición involucrándose con el teatro, el cine, el audiovisual; sin embargo, según comentó, ya tenía una necesidad de enfocarse más en su desarrollo como cantautor. Actualmente, cuenta con una canción en Spotify, llamada “Echar de menos la belleza”, en la que tuvo el honor de compartir con el cantante mexicano Edgar Oceransky, quien tuvo la gentileza de cantar su canción. Este disco, producido por Bernardo Quesada, saldrá entre finales del 2020 y principios del 2021.

El programa intergubernamental Ibermúsicas fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimula la formación de nuevos públicos en la región y amplía el mercado de trabajo de los profesionales del sector. Actualmente sus países miembros son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú y Uruguay.

Para conocer la lista de los ganadores, visite: https://tinyurl.com/yyknc3hs