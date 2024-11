Agenda Cultural semanal del 20 al 28 noviembre 2024

20 Noviembre 2024

Próximas actividades

Edición 41° del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno, Teatro Nacional de Costa Rica. Se contará con intervenciones urbanas y 15 estrenos de coreografías. Del 21 al 24 de noviembre de 2024. Entrada general: ₡4.000 colones, estudiantes y adultos mayores, ₡2.500 colones. Disponibles en www.teatronacional.go.cr

Concierto de Temporada de Gala “Las hijas de Saravasti”, a cargo de la Banda de Mujeres de Costa Rica. Integrado por las siete bandas de conciertos con la participación destacada de música del Instituto Nacional de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, el Sistema Nacional de Educación Musical (SiNEM), la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Concierto bajo la dirección musical de Ana Pamela Goyenaga González y María del Pilar Redondo Vega; con la participación de Marisel Torres, Ana Elena Garbanzo y Viviana Delgado. El 21 y 22, 7 p. m. Teatro La Aduana. Entrada gratuita, exclusivamente con reservación vía mensaje de WhatsApp 8354-8210, detallar nombre de la persona y cantidad de entradas.

Obra de teatro “Las Brujas de Salem”, montaje de graduación del Taller Nacional de Teatro, Generación 2023. Del 21 al 30 de noviembre, jueves a sábado, 7 p. m., domingos 5 p. m., Teatro 1887, Centro Nacional de la Cultura. Entrada: un juguete no bélico, que no requiera baterías y no envuelto, para niños y niñas de 0 a 12 años. Reservaciones a los tels.: : 8686-5913 / 8847-0821

Festival Internacional de las Artes 2024. Edición Bicentenario, subsede San José. Del 1 al 8 de diciembre de 2024. Consulte la programación completa del FIA 2024 en: https://fia.cr/

Artes visuales

Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Tel.: 2542-5208

Preámbulo: “Ciclo Retrospectiva: Truffaut” Proyecciones en la Sala Gómez Miralles, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Entrada gratuita, cupo sujeto a llegada de asistentes.

El 21, 7 p. m. “Jules et Jim”. (1962). Mayores de 15 años

El 22, 7 p. m., “La Femmed´á Coté”(1981). Mayores de 15 años.

El 23, 4 p. m. “Ciudades” de la Serie Luz, Sonido y Tiempo (2024) Todo público

El 23, 4 p. m. “Tengo sueños eléctricos” (2022). Mayores de 18 años.

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Tel.: 2447-2178

Exposición “Rostros del asfalto: una mirada artística al circo callejero” del artista plástico Bryan Castro Mora. Hasta el 20 de diciembre de 2024. Abierta de martes a sábado, de 8 a. m. a 4 p. m., Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón.

Museo de Arte Costarricense. Tel.: 245G-3545

Exposición “Quiincho”. Muestra representa 19 acuarelas y una pintura inédita de Joaquín Rodríguez del Paso. Sala Temporales, Museo de Arte Costarricense. Entrada gratuita.

Muestra “Tal cual. Per se” de Héctor Burke. Disponible hasta finales de noviembre de 2024, martes a domingo, 9 a.m. a 4 p.m., nave central del MAC. Entrada gratuita

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202

Inauguración de la exposición “En cualquier dado momento” de Erica Muralles Hazbun. El 22, 6 p. m., Sala 1.1, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

Experiencia sonora en Tanque MADC. Artistas en escena: Jason Kolàr (Barcelona); Carla Faroh y Ovsicori, artistas costarricenses. El 23, 2 p. m., Sala 1, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entrada gratuita, cupo limitado.

Exposición “Más allá del Índigo”, de Katrin Aason Bucher. Curador invitado: Gary Hior. Hasta el 23 de noviembre de 2024, Sala 3, MADC.

Museo Nacional de Costa Rica (MNCR). Tel.: 2211-5700

Exhibición “Mucho más que verde”. Alrededor de 93 piezas de jade acompañadas de piezas de madera y fibras vegetales precolombina, objetos muy raros de preservar en Costa Rica, le acompañan cerámicas y artefactos en piedra encontrados en excavaciones en dos sitios arqueológicos en el Golfo de Nicoya y que son parte de las colecciones del Museo Nacional.

Exposición Temporal: Encuentro. Fósiles de Coto Brus. Un descubrimiento extraordinario al sur de Costa Rica con seis millones de años. Disponible en el sitio-museo Finca 6, Palmar Sur de Osa, Puntarenas. Información: 2211-5847, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Programa de visitas estudiantiles. Dirigidas a centros educativos, instituciones de adultos mayores, organizaciones de personas con discapacidad o vulnerabilidad social. Martes a viernes, reservación previa. Gratuitas, grupos de nacionales, mínimo 15 personas. Información y reservas: 2211-575

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS). Tel.: 2441-4775

Exposiciones temporales disponibles durante noviembre 2024.

“Escultura e Historia” de la Asociación Barva Escultórica

“Retratos Históricos” del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

“Epifanías” de Fabio Herrera

“Alajuela tradición y nostalgia” de Sophia Machado

Exposición permanente “Caminos de Libertad”, murales, Sala Manuela Santamaría

Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Tel.:2255-1218

Conversatorio “Dr. Carlos Durán Cartín y la democracia costarricense”. El 21, 6:30 p. m., Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Entrada gratuita.

Exposición “Doctor Carlos Durán Cartín: a 100 años de su muerte. Lunes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m. Museo Rafael Ángel Calderón Guardia.

Exposición “Ausencia Creatividad” de la artista Rosella Matamoros. Aborda las vivencias bajo las temáticas del abuso de las redes sociales, consumo de sustancias psicoactivas y su objetivo es crear círculos de confianza y redes de contención que empoderen y promuevan el autoconocimiento y generen paz mental. Hasta el 30 de noviembre de 2024, lunes a sábado, 9 a.m. a 4 p.m., Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Barrio Escalante.

Teatro Nacional de Costa Rica. Tel.: 2010-1142

“El Arca de Babel” de José Pablo Porras Monge. Abierta hasta el 3 de febrero de 2025, Galería José Luis López Escarré, cafetería Alma de Café, Teatro Nacional de Costa Rica.

Visitas guiadas. Recorridos por las instalaciones del teatro. Entrada general: ₡2.000 colones, niños menores de 12 años nacionales o extranjeros, no pagan; extranjeros ₡3.500 colones; adultos mayores nacionales, ₡1.500 colones. Información: 2010-1142 y 2010-1143, correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Convocatorias

Convocatoria para personas animadoras 3D. Organizado por el Centro de Tecnología y Artes Visuales del Parque La Libertad. Dirigido a personas en condición socioeconómica vulnerable. Se otorgarán fondos para la producción de un cortometraje y la persona seleccionada, podría unirse al equipo del CETAV de forma remunerada. Inscripción vía formulario: https://forms.gle/3tjZsHqvR4baBmu58 , fecha límite de inscripción 20 de noviembre de 2024

Convocatoria para pruebas de aptitud Instituto Nacional de la Música. Dirigido a niños y jóvenes de 8 a 15 años, sin conocimientos musicales. Pruebas será del lunes 25 al viernes 29 de noviembre de 2024, en el Centro Nacional de la Música, en Los Colegios de Moravia. Información al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Audiciones para músicos invitados en bandas y orquestas, Instituto Nacional de la Música. Dirigido a niños, niñas y jóvenes de 7 a 25 años. Personas deberán tener conocimiento en instrumentos como violín, viola, violoncello, contrabajo, flatura traversa y clarinete, entre otros. Inscripciones disponibles en: https://forms.gle/uskEanifTHoJQUrk6 , fecha límite: 29 de noviembre, 12 mediodía. Información al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Premios Nacionales de Cultura 2024. Abierto el período de postulación en las categorías de música, danza, teatro, artes visuales, artes audiovisuales, literatura, periodismo, entre otras. Además, los reconocimientos a la trayectoria de toda una vida: el Premio Nacional de Cultura Magón, y Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto. Formularios de postulación en www.mcj.go.cr/premiosnacionales Fecha límite para postular: 30 de noviembre 2024.

Concurso de Portales 2024. Dirigido a personas residentes de San Ramón y distritos. Tres categorías: Portal Tradicional, Portal Bíblico, Portal Artístico y portal Tradicional. Abierto hasta el 3 de diciembre de 2024, 12 mediodía. Personas interesadas en participar deberán consultar las bases de participación en: https://tinyurl.com/mpeat9f3

Inscripción de proyectos e iniciativas para conmemorar el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Iniciativa dirigida a organizaciones, asociaciones, cámaras empresariales, empresas privadas, colectivos de la sociedad civil, entre otras figuras. Personas o grupos interesados solo deben completar el formulario disponible en: https://tinyurl.com/4b59fw5s para más información pueden consultar el sitio web del MCJ https://www.mcj.go.cr/200anexion

Música

Banda de Conciertos de Alajuela

Misa de tropa y concierto en celebración del Día de Santa Cecilia. El 22, 6 p. m., Templo del Coyol de Alajuela.

Banda de Conciertos de Cartago

Concierto especial: obras sinfónicas “Recordando a Ricardo Vargas” El 22, 6:30 p. m., anfiteatro municipal de Cartago.

Banda de Conciertos de Guanacaste

Concierto Lunada Guanacasteca. Bajo la dirección de Ronal Estrada, director de la Banda. El 21, 7 p. m., Parque de Sardinal

Concierto de Bronces. Director: José Peña. El 22, 7 p. m., Parque Mario Cañas, Liberia

Concierto con Lunática. El 24, 11 a. m., Parque de Atenas, Alajuela

Banda de Conciertos de Limón

Concierto de Temporada Música en Casa – Día Internacional de la Música. El 26,7:30 p. m., Casa de la Cultura, Limón.

Banda de Conciertos de San José

Concierto especial. El 24, 12 mediodía, Iglesia de Curridabat.

Concierto. El 27, 10 a. m., auditorio, Escuela Casa del Artista

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

Recital de guitarra, a cargo de la Orquesta de Guitarras del Sinem de San Ramón. El 23, 2:30 p. m., Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón, Alajuela

Sistema Nacional de Educación Musical SiNEM San Carlos

Concierto comunitario con la Orquesta Sinfónica de San Carlos. El 23, 4 p. m., Salón Parroquial de La Tigra, San Carlos.

Teatro

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

Taller de Teatro para adolescentes y adultos. El 23 y 30 de noviembre, 9 a. m. a 12 mediodía, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón, Alajuela. Información al tel.:8711-0051

Regionales

Casa de la Cultura de Puntarenas

Presentación del libro: “Relatos de Sal y Arena” de la escritora Ana Isabel Ruiz. El 21, 2 p. m., Casa de la Cultura de Puntarenas.

Centro de la Cultura Cartaginesa

Festival Audiovisual Cartaginés. Proyección de cortometrajes, documentales, videoclips, talleres y conversatorios. El 23, 2 p. m. a 8 p. m., Centro de la Cultura Cartaginesa. Entrada gratuita.

Monumento Alfredo González Flores.

Exposición “Fragmentos de reconciliación”. Proyecto final de graduación de Ari Estrada, Universidad de Costa Rica. Abierto hasta el 29 de noviembre de 2024, lunes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m., Monumento Nacional Casa Alfredo González Flores. Entrada gratuita.

Sistema Nacional de Bibliotecas

Biblioteca Nacional de Costa Rica | Tel.: 2257-4814| Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.