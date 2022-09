“San Buenaventura, queremos y merecemos ser distrito de Abangares”

06 Septiembre 2022

La ADI de San Buenaventura presentó su solicitud formal para convertirse en distrito 5 del cantón.

La Asamblea General de la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de San Buena Ventura de Abangares, presenta solicitud formal para convertirse en el Distrito quinto del cantón de Abangares.

• Líderes del sector de San Buenaventura denuncian desventajas socio económicas para su población y territorio pese al potencial económico que genera su geografía.

La Asamblea General de la Asociación de Desarrollo Integral de la comunidad de San Buena Ventura de Abangares, atendiendo al clamor de todos y todas las ciudadanas de esa comunidad, tomó el acuerdo de solicitarle al Ministerio de Gobernación se constituya a San Buena Ventura como el Distrito Quinto del cantón de Abangares.

Esta comunidad existe como parte de Colorado de Abangares desde el 4 de junio de 1915.

De acuerdo con los solicitantes, y así lo exponen en el documento presentado ante las autoridades: “pertenecer al Concejo Municipal de Distrito de Colorado ha provocado un serio perjuicio para el desarrollo de la comunidad, que, en conjunto hemos experimentado por muchos años un incremento de empresas e industrias en nuestro territorio lo que no se ve reflejado en la inversión municipal para beneficio de la comunidad, ya que la asignación de recursos por el Concejo Municipal de Distrito Colorado no distribuye proporcionalmente lo que generamos versus las necesidades del pueblo”.

Un ejemplo claro fue el experimentado en 2019; de casi 1400 millones de colones presupuestados por el Concejo Municipal de Distrito Colorado, la inversión en San Buenaventura fue escasa y precaria. William Eras, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo de San Buenaventura dijo que:

“El sentimiento de la gran mayoría de habitantes de San Buenaventura se refleja en el criterio que nuestra necesidad de convertirnos en distrito es un sentimiento que viene de hace muchos años, nuestra Asociación de Desarrollo ha sido muy activa, tiene bajo su tutela y propiedad los espacios públicos, y ha llenado el gran vacío de obras que no ha ejecutado la Municipalidad, las áreas comunes como plazas, espacios deportivos, salón comunal, etc, se han levantado gracias a la Asociación de Desarrollo y la ayuda del pueblo, ya que de otra manera estaríamos mucho más atrasados. Como pueblo, no queremos seguir dependiendo de caprichos o cálculos políticos a la hora de repartir el presupuesto que es de todos los abangareños, el cual se destina mayoritariamente a las cabeceras de distrito. San Buena Ventura representa el 45% del territorio de Colorado, poseemos actividades económicas importantes generadoras de impuestos, como la del cemento, las salinas, lo agrícola, tajos, emprendimientos y eso nos convierte en un candidato ideal para convertirnos en distrito.”

La comunidad de San Buena Ventura está unida para poseer su propio rango administrativo y requiere este paso para crecer y aportar con más fuerza al cantón.