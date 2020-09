Juzgado Penal Juvenil de Nicoya lleva audiencias hasta las comunidades

01 Septiembre 2020

Las audiencias a cargo del Juzgado Penal Juvenil de Nicoya se programan para su realización en Hojancha, Nandayure, Jicaral, Santa Cruz y Carrillo y con ello, acercar la justicia a las personas usuarias que son parte de estos procesos judiciales.

Ante la situación sanitaria que vive el país en este momento solo se señalan asuntos que se categorizan como urgentes, lo que ha hecho que se reduzca la cantidad de giras y ya están en la implementación del protocolo para audiencias virtuales en materia penal juvenil, para abarcar la mayor cantidad de asuntos posibles, con mayor seguridad para las personas usuarias y el personal judicial.

“Tenemos la disposición de trasladarnos cuando sea necesario y nuestra expectativa es poder ir asumiendo progresivamente los cambios hacia la nueva normalidad y por eso, si los lineamientos de Corte Plena y Consejo Superior lo permiten, poco a poco iremos señalando más audiencias”, explicó el juez coordinador del Juzgado Penal Juvenil de Nicoya, José Pablo Monge Arguedas.

Esta práctica la emprende el Juzgado Penal Juvenil de Nicoya, hace seis años, por su extensa competencia territorial, al ser un despacho especializado en la materia. Con ello se evita que las personas usuarias tengan que recorrer largas distancias hasta los Tribunales de Nicoya.

La prioridad de la agenda del despacho son los señalamientos en zonas alejadas los días viernes de cada semana y muchas de estas se realizan bajo el sistema de videoconferencia que permite el enlace desde los diversos lugares.

Antes de realizar los señalamientos en las zonas de mayor lejanía, se localiza a las partes para consultarles el lugar más cercano para que se presenten.

Según explicó el juez Monge Arguedas, se coordinan espacios adecuados para la realización de las audiencias y se trasladan tanto la persona juzgadora y personal técnico, así como el personal de la Defensa Pública y el Ministerio Público.

“Hemos comprendido que ya la carga del proceso por sí misma es muy pesada para las personas usuarias y que muchas veces se han visto afectadas económicamente por el delito, como para hacerlos incurrir en más gastos de tiempo y dinero para hacer valer sus derechos”, detalló el juez penal juvenil.

Según explicó Monge Arguedas, la competencia territorial es muy extensa, ya que un desplazamiento en vehículo desde Jicaral hasta Nicoya podría demorar hasta una hora y no todas las personas tienen esa facilidad y deben tomar servicio de buses y quizá deben destinar todo un día para realizar un trámite judicial.

“Tenemos experiencias de personas que no pueden desplazarse todos los días porque no hay servicio de buses o bien porque no cuentan con los recursos económicos para pagar su traslado hasta Nicoya, aún cuando acá podamos reintegrarles ese dinero por medio de la ayuda económica correspondiente”, detalló el juez penal juvenil.

Desde hace seis años, el Juzgado programa giras a las comunidades de Hojancha, Nandayure y Jicaral, garantizando las condiciones apropiadas en las audiencias y con normalidad se desarrollan generalmente en oficias del Poder Judicial de cada zona. Hace dos años estas acciones se ampliaron a Santa Cruz y Carrillo por ampliarse la competencia territorial.

En algunas localidades por las circunstancias se deben realizar en lugares más alejados como en el Salón Comunal de Coyote y el Ferry de Playa Naranjo.

El Juzgado Penal Juvenil de Nicoya destacó que para el mes de setiembre se retomará la aplicación del Programa de Justicia Restaurativa y desde ya se coordinan las acciones necesarias para habilitar nuevos espacios donde celebrar las audiencias y brindar a las partes, las prácticas restaurativas aún más al alcance.

“Las personas usuarias sienten un Poder Judicial más cercano y entienden que los consideramos importantes. Ellos tienen derecho al mejor servicio posible y así nos lo tienen que exigir”, destacó el juez José Pablo Monge.