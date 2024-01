Carlos Armando Martínez, Alcalde de Nicoya y candidato para reelegirse en el periodo 2024-2028 del Partido La Gran Nicoya

30 Enero 2024

Sanar el déficit presupuestario de la Municipalidad por 700 millones de colones a posicionarse en el top 2 de las mejores municipalidades guanacastecas en Administración presupuestaria han sido uno de los principales logros de su primer periodo de administración.

Más recursos más inversiones para el cantón nicoyano

¿Cuáles son los valores de su Partido, y que lo inspiró la elección del nombre de la Gran Nicoya?

Los valores que proporcionan el marco ético y político sobre el cual se orienta la toma de decisiones en el ámbito municipal en La Gran Nicoya son: Respeto, Transparencia, Identidad Cultural, Cuido de la Vida de las Personas y Cuido de la Vida Sobre la Tierra.

Estamos convencidos de que el nombre La Gran Nicoya, retrata a la perfección el amor, compromiso y admiración que sentimos por nuestro cantón, su gente, y la incalculable riqueza cultural y natural que hemos venido heredando de generación en generación. El nombre también habla de los proyectos y sueños para el crecimiento, desarrollo y bonanza que tenemos para nuestro territorio.

¿Qué lo motiva a reelegirse como alcalde?

Me motiva el servicio al pueblo nicoyano, el cariño con que me reciben en cada comunidad y me motiva concluir obras y proyectos sumamente importantes que no fue posible llevar a término en 4 años que pasaron en un abrir y cerrar de ojos.

En el año 2020, asumir la Administración municipal fue un tremendo reto, no solo por el contexto mundial de pandemia, sino porque las arcas municipales estaban vacías y endeudadas con más de ₡700 millones; y todo ello hacía que tratar de trabajar por el desarrollo de Nicoya fuera realmente complicado.

No obstante, en estos casi 4 años, con mucho liderazgo y trabajo arduo, con el compromiso de los trabajadores municipales y el apoyo de los contribuyentes, la situación es muy diferente, es favorable, y esto permite que ahora podamos dedicar tiempo y recursos a trabajar en nuevos proyectos municipales, en infraestructura pública, y en el soporte de los planes que tienen las comunidades en favor del desarrollo socioeconómico del cantón.

Siempre he sido una persona a la que le gusta servir a la comunidad y asumir retos; porque éstos nos motivan a salir de nuestra zona de confort y a dar la milla extra; y si los nicoyanos me hacen el honor de reelegirme, juntos seguiremos llevando a Nicoya por la senda del desarrollo, de la mano de nuestras costumbres y tradiciones.

¿Qué significa para usted ser nicoyano y que valores le da usted a su cantón?

Para mí no hay nada mejor que ser Nicoyano, y agradezco a Dios por el privilegio de nacer en esta tierra bendita.

¿Cómo califica usted su periodo 2020 - 2024 como alcalde?

Lo califico como exitoso, no somos perfectos, pero las obras y los números confirman que hay un antes y después de La Gran Nicoya en la administración del Gobierno Local.

De estar en números rojos en el año 2020, pasamos a ser una de las 25 municipalidades del país con mayor presupuesto; y esto se está traduciendo en obras nuevas como parques, en mejores carreteras y sistemas de drenaje que prevengan inundaciones, en apoyo a los proyectos de las asociaciones de desarrollo integral y a las ASADAS, en mejores servicios municipales para todos, y en un ambiente más sano al lograr recolectar y disponer de manera adecuada el 83,28% de los residuos sólidos que se generan en este cantón, al igual que recuperar más de 500 toneladas de material de reciclaje en 2023.

Este Gobierno ha invertido de manera decidida en la seguridad ciudadana, apostando por la videovigilancia y en acciones preventivas coordinadas con la Fuerza Pública, y en el apropiamiento de espacios públicos mediante la apertura de playgrounds para niños y en la colocación de parque biosaludables para adultos, así como en el acondicionamiento de plazas y canchas que necesitaban ser remodeladas o acondicionadas.

Y, por supuesto, hemos apostado de manera importante por la promoción de nuestro cantón mediante la marca cantón Nicoya Azul. Con ésta, nos hemos promocionado como destino turístico ideal para la aventura, la relajación y el contacto con las costumbres ancestrales que forjaron nuestra inigualable Zona Azul. Este esfuerzo se convierte en empleo para los nicoyanos.

Sobre esta misma línea, los emprendedores han recibido un respaldo importante desde el Gobierno Local; por ejemplo, con cursos para que mejoren sus técnicas de ventas y conocimientos en administración de empresas, así como en el manejo de herramientas digitales y tramitología en las instituciones de Gobierno, apertura de espacios de comercialización y otros.

Así, podría continuar enumerando cada una de las líneas de acción desarrolladas bajo los 6 ejes de trabajo transversal sobre los que hemos laborado en el último cuatrienio, pero creo que las obras están a la vista de todos, el crecimiento es palpable, y, aún, en el servicio al cliente que ahora se ofrece los contribuyentes lo perciben. Cada día más empresas y organizaciones ponen sus ojos en Nicoya y deciden invertir en nuestro territorio, trayendo consigo más y mejores oportunidades para nuestra ciudadanía.

¿Mencione los principales logros del periodo 2020-2024?

La construcción del parque frente al mar en Playa Sámara.

La instalación del sistema de videovigilancia cantonal.

El saneamiento de las finanzas municipales, pasando de más de 700 millones de colones en deuda, a lograr tener un súperavit.

La creación de la Unidad de Registro, con lo cual se pudo depurar y actualizar la base de datos municipal.

En la respuesta a la pregunta anterior considero que abarqué una buena cantidad de nuestros logros, pero puntualmente le puede indicar:

El mejoramiento en TSB3 de la carretera entre San Martín y Sabana Grande y en muchas otras vías cantonales.

El asfaltado de la vía en Barrio Chorotega, sector Los Malinches y en muchas otras calles de barrios de la ciudad de Nicoya.

La construcción del nuevo puente sobre la Quebrada Ponedero en Nambí.

La construcción del puente peatonal sobre el Río Morote en Mansión.

La colocación de decenas de playgrounds y parques biosaludables en todo el cantón.

La donación del equipo para abrir en el Hospital La Anexión la Unidad de Rehabilitación Cardiaca.

La donación de instrumentos a múltiples organizaciones comunales del cantón para la apertura de nuevos espacios de formación y entretenimiento para jóvenes y niños.

La remodelación del parque Recaredo Briceño y del kiosco.

¿De acuerdo con sus capacidades profesionales y habilidades blandas porque considera usted la mejor opción para representar nuevamente al cantón?

Soy una persona con capacidad para escuchar, responsable y comprometido con mi trabajo. Soy una persona inteligente, transparente, responsable, temeroso de Dios. Soy un líder que toma en cuenta los talentos y habilidades de todos para llevar adelante los objetivos que se plantea. Desde mi representación me comprometo a defender y promover los proyectos que beneficien a la mayoría y desarrollen el bien común.

¿De acuerdo con su experiencia como alcalde, cuáles han sido los principales retos que enfrentó en este periodo y cuál fue su propuesta para revertirlo?

Además de enfrentar las consecuencias de la pandemia mundial, de cara a revertir la situación de escasez que encontramos cuando asumimos la Alcaldía en 2020, la propuesta adoptada fue empezar por ordenar la casa; es decir, empezar por reglamentar muchos procesos que carecían de estructura, clarificamos responsabilidades, mejoramos la gestión interna con la adopción de tecnología y la capacitación del personal, y mejoramos el servicio a los contribuyentes, quienes han respondido pagando sus impuestos responsablemente.

De igual forma, creamos la Unidad de Registro, lo que permitió depurar y actualizar la base de datos de la Municipalidad y con ellos conocer con certeza quiénes eran contribuyentes y su situación ante el municipio, con lo que bajamos la morosidad a niveles impresionantes.

¿De su plan de Gobierno 2024- 2028 cuáles van a hacer sus prioridades?

Tenemos muchos proyectos y propuestas novedosas, pero entre las prioridades se encuentran los siguientes:

En Infraestructura, la prioridad será promover un crédito para mejorar 100 kilómetros de red vial cantonal con énfasis en calles altamente transitadas, centros de población, rutas en zonas turísticas y productivas. Además, trabajaremos en la construcción de aceras peatonales y seguiremos promoviendo la compra del terreno y construcción de un nuevo cementerio municipal.

En la costa, trabajaremos en ampliar el horario y la atención en la oficina municipal en Nosara y en la apertura en Sámara. En la construcción y mantenimiento de espacios públicos en los distritos costeros con servicios públicos para turistas y vecinos; iluminaremos espacios públicos en la costa y embelleceremos Playa Garza con la construcción de nuevos espacios con servicios turísticos.

El mejoramiento del Museo de San Vicente y la construcción del Museo del Bicentenario hacen parte de nuestras prioridades en el ámbito cultural.

En cuanto a la seguridad ciudadana, crearemos la Policía Municipal de Nicoya.

Remozaremos el Matadero Municipal para iniciar el procedimiento administrativo de concesión.

¿Alguna estrategia para mejorar la competitividad del cantón y la generación de empleo?

En cuanto a la generación de empleo, ya muchas empresas nuevas están abriendo sus puertas en Nicoya, pero se hace necesario proveer personal competente; por ello, se trabajará en la Creación de la Escuela Municipal de Saberes, la cual, será un espacio de crecimiento educativo y aprendizaje de saberes y oficios necesarios en el mercado laboral actual.

También, promoveremos políticas de inclusión laboral que faciliten el acceso y la permanencia en el mercado laboral para personas con discapacidad.

Nicoya es cuna de la Anexión, y sigue siendo zona azul del mundo. ¿Alguna iniciativa en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y en el rescate de las tradiciones y cultura?

Nuestros adultos mayores son prioritarios para La Gran Nicoya; por ello, daremos seguimiento al programa “Nicoya ciudad amigable del adulto mayor”. Esta es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud centrada en la infraestructura y los recursos que mejoran las condiciones de vida de las

personas adultas mayores.

Asimismo, continuaremos creando espacios para su recreación (cultural y deportiva a nivel de movilidad), aprendizaje e intercambio de experiencias con jóvenes y niños.

Su nombre completo: Carlos Armando Martínez Arias.

Profesión: Master en Administración Educativa

Master en Gestión y Liderazgo UNA

Edad: 40 años.

Lugar de Residencia: Barrio Chorotega, Nicoya.

Reconocimientos:

Premio Latinoamericano Dr. Zenobia Salvidia 2023, en la categoría: Política y Desarrollo.

Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2023: entregado por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social.

Presidente de la Agencia de Desarrollo Chorotega 2023-2024

I Vicepresidente de Federación de Municipalidades de Guanacaste 2020-2024