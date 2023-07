El Lagar Doit Papagayo inicia con su GRAN FERIA DE DESCUENTOS

15 Julio 2023

Desde 10% hasta 25% de descuento en artículos para el hogar.

Aplica para tienda ubicada a 8 km del Aeropuerto de Liberia.

Desde este 15 de julio hasta el próximo 15 de agosto, El Lagar tendrá disponible su Gran Feria de Descuentos en artículos para el hogar, decoración y jardinería. Estos descuentos y promociones estarán disponibles únicamente en su tienda Doit en Papagayo, la cual forma parte de las 23 tiendas que se pueden encontrar en todo el país; entre ellas también está El Lagar Doit Sardinal, dentro de la provincia de Guanacaste.

Los descuentos van desde el 10% en almohadas y plantillas de gas, 15% en toallas, colchones y alfombras, 20% en ropa de cama, cortinas, hieleras y muebles; hasta el 25% de descuento en todas las cortinas blackout. Además, El Lagar cuenta con métodos de financiamiento disponibles, como Tasa Cero a 3 y 6 meses con BAC Credomatic y Flexi Pagos de Monge. Dentro de cada tienda se cuenta con el servicio de asesoría de parte de los expertos, quienes te ayudarán con lo necesario para cualquier idea o proyecto.

El Lagar Doit Papagayo estará abierto en un horario de lunes a sábado, desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm y los domingos desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm. En donde no solo se pueden encontrar los descuentos especiales de esta feria, además, cuenta con gran variedad de promociones mensuales en diferentes categorías, tales como herramientas manuales y eléctricas, materiales de construcción, iluminación, jardinería, detalles y acabados, iluminación, fontanería, automotriz y hogar.