Este 8 y 9 de julio únase a la Feria del Maíz de Artola 2023

16 Junio 2023

La misma busca promover y preservar la cultura del consumo del maíz y así rescatar las costumbres y tradiciones de Guanacaste.

El próximo sábado 8 y domingo 9 de julio el cantón de Carrillo llevará a cabo su esperada Feria del Maíz de Artola 2023.

El evento comenzará sus actividades el próximo sábado 8 de julio con el desfile Reinado Infantil a las 9 am, en el que habrá participación de carrozas de candidatos a la corona, dedicado de la feria, adultos mayores, mascaradas, pasacalle de grupo folclórico, cimarrona y más.

A las 11 am se realizará la elección del Rey y Reina del Maíz 2023, mientras que a las 12 pm con juegos tradicionales de niños, seguido del festival de la canción a la 1 pm y a las 3 pm se presentará el Grupo Musical Songuana.

El Festival de la Canción tendrá dos categorías, las cuales serán premiadas:

-Categoría Adultos: en el que primer lugar se premiará con 100.000 colones, el segundo con 75.000 colones y el tercer lugar tendrá un premio sorpresa.

-Categoría Niños: el primer lugar tendrá un premio de 50.000 colones, el segundo de 75.000 colones y el tercer lugar tendrá un premio sorpresa.

Para participar en él, la inscripción irá desde los 5 mil colones para niños y 10.000 colones adultos, a los números 6105-3119/ 7085-3794/ 8543-4329.

Para el domingo 9 de julio a las 6 am el día comenzará con la Caravana Amanesquera, seguido a las 7 am con la carrera recreativa de MTB, carrera y caminata. A partir de las 10 am se presentará la Marimba Orquesta Garabito.

Para las 2 pm habrá carrera de cintas y a las 4 el Grupo Musical La Inversión.

“Nuestro objetivo es promover y preservar la cultura del consumo del maíz y con ello rescatar las costumbres y tradiciones de nuestra región. Tendremos 22 productos derivados del maíz”.

Fuente: Municipalidad de Carrillo.