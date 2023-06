Municipalidad de Nicoya presenta los proyectos viales en Nosara que se ejecutarán este año

15 Junio 2023

Este miércoles el Alcalde de Nicoya, en compañía de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se reunió con el Colectivo Ruta 160, para brindar detalles acerca de los trabajos que ejecutarán en el distrito de Nosara durante el año 2023.

La planificación anual contempla la inversión de ₡370.557.500,00 en las rutas del distrito; distribuidos en 6 proyectos que ya se encuentran en la Proveeduría Municipal en proceso licitatorio para adjudicar.

Las rutas incluidas son:

Del cruce Santa Marta a la plaza de Nosara: ₡300.000.000

De (Ent.N.160) Santa Marta a (Ent.C.293) Barrio Los Angeles, Río Nosara: ₡44.000.000

En calles urbanas hasta el Proyecto Americano Sur: ₡18.000.000

Del cruce 160 Rótulo Hotel Estancia a Nosara, basurero: ₡2.625.000

De (Ent.C.040) Plaza Nosara a (Ent.C.228) Santa Teresita, Río Nosara: ₡2.775.000

De (Ent.N.160) Garza a (Ent.C.285) Quebrada Catarata, Las Delicias: ₡3.157.500.

INTERVENCIÓN DEL CRUCE DE SANTA MARTA A LA PLAZA DE NOSARA.

En el caso particular del proyecto que abarca del cruce de Santa Marta (a la altura del Súper Rinde Más) y que se extiende hasta Rancho Tico, éste ya fue adjudicado y consiste en la aplicación de mezcla asfáltica en caliente.

También se intervendrá un tramo de 390 metros de longitud que se encuentra en las inmediaciones del EBAIS de Nosara, para dar continuidad al proyecto de mejoramiento de rutas cantonales.

Es importante indicar que el inicio de la etapa constructiva se fijó para la primera semana de julio; no obstante, la ASADA de Nosara que fue notificada el año anterior acerca del desarrollo de este proyecto, indicó que aún debe cambiar unas tuberías sobre ésta ruta, y hasta que esto no se complete, la Municipalidad no podría iniciar con las obras.

Por otra parte, se destinarán alrededor de ₡50.000.000 para la construcción de cunetas en el sector que abarca del Súper Rinde Más hasta el Súper La Paloma, siendo éste un sector muy afectado por las lluvias.

Finalmente, cabe indicar que “estos proyectos se suman a otros frentes de atención de vías de Nosara que la municipalidad ha venido trabajando (con maquinaria propia y mediante contrataciones) para mejorar las condiciones del tránsito, y con ello, generar ahorros en tiempos de traslado y mantenimiento de vehículos para vecinos, trabajadores y visitantes”, comentó el Alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias.