Ana Lorena Peña Cortés: La cocinera guanacasteca que rescata la comida típica de la provincia sin titubear con su emprendimiento

21 Abril 2023

Con ayuda del Banco Nacional el emprendimiento de doña Lorena, “Soda El ICE” sigue manteniendo las tradiciones culinarias guanacastecas.

Doña Ana Lorena Peña Cortés, tiene 63 años bien trabajados; pero además es ejemplo de lucha y perseverancia, pues cada día ha demostrado que el miedo no cabe en su vida y que esa actitud ha sido clave para salir adelante.

Desde su corta edad, esta guanacasteca se ha dedicado a la cocina tradicional fruto de la herencia culinaria que le han transmitido su madre y sus dos abuelitas (materna y paterna), quienes se dedicaban a la elaboración de productos de maíz para la venta. Doña Ana junto a sus hermanas ayudaba desde pequeña a vender rosquillas, tortillas, empanadas y otras delicias en el pueblo y desde ese entonces como ella bien indica “agarró volados” para continuar con la tradición de su familia y crear su propio negocio.

“Yo iba a vender rosquillas con mi mamá, ella hacía tortillas palmeadas, todo lo hacía a mano, y el molino era con una maquinita que tenía mi mamá, ahí se molía el café, el maíz y se quebraba el maíz con una piedra de mano para las rosquillas, por ejemplo. Mi mamá hacía empanadas de chiverre, y ahí uno iba viendo cómo se hacía todo, hacía conserva de papaya, empanadas de queso, pan casero, tamales rellenos, entre otras cosas y así nos íbamos a vender con ella. Siempre hacíamos todo con el horno de leña y con la cocina de leña, aunque actualmente tenemos un molino la comida sigue siendo la misma en mi negocio”, contó doña Ana.

“Soda El ICE”, es el emprendimiento que doña Ana ha logrado establecer desde 1995, y el cual se ha consolidado como uno de los más buscados en Liberia por rescatar la comida criolla guanacasteca. En este negocio usted no encontrará comida artificial, ni procesada, ni mucho menos pulpas, pues esta emprendedora y sus colaboradores se han dedicado a fomentar comida 100% guanacasteca, hecha a mano, a la leña, natural y sobre todo con amor.

“Hace 28 años comencé este negocio con mucho miedo, pero también con mucha ayuda, como del Banco Nacional, que me impulsó a salir adelante; preferí dedicarme a esto pues a través de mi mamá y mi abuelita, adquirí el aprendizaje de la cocina, y lo adapté para crear mi propio negocio de comida criolla”, contó doña Ana, quien cuenta ya con tres cocineras y un repartidor producto del crecimiento de su negocio.

Ayuda fue fundamental para su negocio

Tal y como comentó esta liberiana, en 1995 recibió un apoyo clave para poder comenzar con su sueño de tener su propia soda. Bajo el lema “Juntos somos progreso”, el Banco Nacional se convirtió en la piedra angular del negocio de doña Ana, pues gracias a su ayuda le ha permitido mantener su emprendimiento y hacerlo crecer cada día.

"Desde 1995 el Banco Nacional me dio la guía y me asesoró. Yo tenía mucho miedo de "enjaranarme", pero me establecí la meta de que primero se pagan las deudas y después el arroz y

“Soda El ICE” sigue manteniendo las tradiciones culinarias guanacastecas. los frijoles, y con la ayuda de Dios y del Banco Nacional, he logrado mantener mi negocio Al principio uno comienza con deuda y conforme van pasando los años todo va pasando. El Banco me ayudó a adquirir préstamos que me han permitido comprar lote, abastecerme de producto para las comidas y hacer algunos arreglos a la soda. Realmente me ha apoyado mucho, y vivo agradecida con sus gerentes, y demás funcionarios del Banco Nacional”, explicó.

Como parte del apoyo de la entidad financiera, doña Ana no solamente ha recibido ayuda económica sino también de asesoría sobre diversos temas, entre ellos: administrar un negocio, ganancias, financiamientos, manipulación de alimentos, además de constantes capacitaciones con títulos certificados e inclusión en ferias pymes exclusivas del Banco Nacional. “Soda El ICE”, se ubica en Liberia, en Barrios Los Ángeles, del ICE 100 metros al oeste, en un horario de lunes a viernes de 6 am a 3 pm, aquí usted podrá encontrar comida típica guanacasteca, todo a base de leña, de maíz como: carne en salsa, canelones, sopa de albóndigas, sopa de mondongo como una de las favoritas, entre otras.

“Vivo agradecida con el Banco Nacional porque siempre me han tomado en cuenta, se han portado muy bien conmigo y mi familia”

