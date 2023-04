66 por ciento de las personas desconocen el significado del concepto “relaciones impropias”

21 Abril 2023

La Fundación Mission Activation Charity impulsa programa en favor de la seguridad personal, contra la violencia y el abuso sexual infantil.

Una encuesta realizada por la Fundación Mission Activation Charity en el cantón de Carrillo (Provincia de Guanacaste), Costa Rica, determinó que del total de personas consultadas, un 66 por ciento respondió “no sabían qué son relaciones impropias” desconocimiento que representa una grave barrera para luchar contra ese flagelo.

Sin embargo, cuando los entrevistados fueron consultados si conocen a personas menores de edad (niñas, niños y adolescentes) que han estado en riesgo de ser abusados sexualmente –o ya lo fueron- el 32 por ciento, aproximadamente 48 personas, respondieron que conocen de casos de este tipo de delitos en sus familias y comunidades.

La consulta se llevó a cabo durante un taller de empresariedad desarrollado junto con el Instituto Nacional de Aprendizaje el 21 de marzo en el Centro Comunitario de Misión en Acción ubicado en la comunidad de Sardinal de Carrillo.

De acuerdo con la Dra. Mauren Navarro Castillo, Directora de Programas Comunitarios de la Fundación, entre los comentarios más recurrente de los consultados están que: “sabían de algunas personas docentes quienes comentaban que sabían de los casos en sus escuelas, pero que ese asunto no era algo que les correspondía”, “que no se iban a echar esa carga encima” y que; además, “El Patronato Nacional de la Infancia PANI no sirve para nada”.

“Estos datos que arroja el estudio soy muy reveladores porque nos indican que debemos hacer un esfuerzo muy grande para que la gente tenga claridad absoluta de qué es una relación impropia, cómo se tipifica, cuáles son las sanciones penales que caben contra esa conducta delictiva y también cuáles son las instancias pertinentes para interponer una denuncia”, afirmó Navarro Castillo.

Detalles técnicos

Las cifras en relación con este tema se extrajeron de una encuesta realizada por la Fundación a 150 personas pertenecientes al cantón de Carrillo, de las cuales 116 eran costarricenses (77,33 por ciento), 31 nicaragüenses (20,66 por ciento) y 3 de otras nacionalidades (2,01 por ciento).

Un reporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FUNPA, siglas en inglés) titulado “Sistema de información estadística sobre nacimientos en niñas y adolescentes en Costa Rica 2000-2019” indica que un 4,9% de los nacimientos en niñas de 14 años o menos en el país fueron producto de una relación impropia.

“Se deben analizar también los datos de padre no declarado y edad del padre ignorada, los cuales han venido en aumento y suman un 86,7% de los nacimientos en este grupo de edades. Es importante destacar que esta situación podría ocultar las situaciones de violencia que viven estas personas menores de edad”, señala el estudio de FUNPA.

La Directora de Programas Comunitarios de la Fundación Mission Activation Charity explicó que en este tema “cuando se dan relaciones impropias, las personas lo callan, lo cubren y; por lo tanto, no existen datos realmente certeros”.

“No obstante, basta con que alguien que conoce del tema se siente en un restaurante público o en un sitio como un bar para evidenciar que esto podría estar pasando mucho más frecuente de lo que pensamos”, relató Navarro Castillo.

Plan de acción

Para atacar el problema del abuso sexual infantil y las relaciones impropias quienes respondieron a la encuesta de la Fundación, recomendaron las siguientes medidas: