RECOPE insiste en incursionar en energías mas limpias

18 Agosto 2022

El Presidente Ejecutivo de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE, Juan Manuel Quesada, insistió ante los miembros de la Comisión del Sector Energético Nacional, en la necesidad de que se reforme la ley que rige esa dependencia para que pueda incursionar en la comercialización de otras energías limpias que ayuden a la humanidad a reducir la huella de carbono.

De acuerdo con Quesada los hidrocarburos son solo una parte del petróleo y sus derivados como la gasolina, el diesel y el gas GLP, pero también hay otros hidrocarburos como el biocombustible, etanol, biodiesel, biogas, hidrógeno, biometano, el gas natural y los combustibles sintéticos, que son mucho más limpias y en las que no pueden incursionar porque la ley no se los permite.

El funcionario defendió el modelo que mantiene el país de gran relevancia por su asocio a las economías de escala, las contribuciones que hacen en el pago de impuestos, otras contribuciones parafiscales y patentes, así como en la garantía de calidad del producto que surten a la población.

RECOPE no tiene rentas de monopolista y por eso no se considera adecuado la apertura del mercado en este campo, porque no se comportan como tal, al no apropiarse de los beneficios de los usuarios, sino que está regulada por la ARESEP y el principio de servicio al costo y no se dejan un cinco, sino que todo lo que se genera se invierte en el sistema nacional de combustibles, en operar y

garantizar la seguridad energética del país.

Para Quesada uno de los pasos más importantes en los que el país se ha quedado atrás es en la mezcla del gas con la gasolina.

De acuerdo con Quesada, otro de los cambios que están proponiendo es poder vender a las aeronaves un tipo de combustible GLP diferente al que se les ofrecen actualmente, el cual no compran aquí porque es más caro. En este punto dijo que están a la espera de que la ARESEP les proporcione una tarifa para iniciar la comercialización.

La diputada Sofía Guillén Pérez consultó sobre la afectación que tiene RECOPE en relación con la regla fiscal, cuáles podrían ser las implicaciones de la apertura del mercado de los combustibles en el país, así como las recomendaciones y posibles mejoras en el campo de las energías.

Quesada respondió que la institución tiene en mente una serie de proyectos e inversiones, así como una infraestructura bastante deteriorada que requiere la inversión de recursos, pero todo esto se ve limitado por el techo que les pone la regla fiscal.

La parlamentaria Kattia Cambronero Aguiluz cuestionó la posición asumida por las autoridades de RECOPE pues considera que la propuesta de una transición energética pasa por un análisis del comportamiento del mercado nacional y cuáles pueden ser las alternativas energéticas.

Para el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, una ley marco también debe enganchar la oferta de combustibles con un crecimiento en la demanda, pues apenas se está avanzando, muy lentamente con otros campos como los carros eléctricos.