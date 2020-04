Costa Rica presenta propuesta para mitigar deforestación utilizando Google Earth Engine

23 Abril 2020

En celebración del Día Mundial de la Madre Tierra, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presentó una propuesta para mitigar la deforestación mediante el uso de tecnología e información espacial generada por medio de imágenes satelitales al "GEO-Google Earth Engine (GEE) License Programme”.

La iniciativa fue enviada a la Secretaría del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) como parte de un programa de apoyo a 25 proyectos de países miembros de esta entidad que utilizan datos de análisis de la tierra en conjunto con la herramienta GEE. El objetivo es atacar problemas globales relacionados con el cambio climático, desarrollo sostenible, reducción de riesgo de desastres, entre otros.

El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, indicó que por medio del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), la institución presentó la propuesta, enmarcada en las actividades que se realizan en el país en la construcción del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).

Explicó que la propuesta “Tackling deforestation and forest degradation in Costa Rica using Google Earth Engine” está enfocada en mejorar las capacidades de las instituciones nacionales para estimar la deforestación y la degradación forestal en Costa Rica utilizando información satelital y la herramienta de procesamiento de imágenes por medio de Google Earth Engine.

Además, busca atacar el problema de la deforestación desarrollando un sistema de alerta temprana que incorpora esta tecnología, así como mejorar las estimaciones de la restauración forestal en el país y las emisiones de carbono relacionadas con estas actividades.

Rafael Monge, director de CENIGA explicó que Costa Rica ha hecho importantes avances en el desarrollo de su Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), lo que ha permitido alcanzar un nivel de especialización.

“En ese contacto, el proyecto tiene como objetivo mejorar las metodologías disponibles mundialmente para detectar la deforestación y la degradación forestal utilizando imágenes satelitales y diferentes herramientas tecnológicas”, dijo Monge.

Añadió que la iniciativa generará mejores algoritmos para efectuar las estimaciones de los mapas de detección de cambios, planteando el desarrollo de un sistema de alerta temprana, que permita generar información que pueda ser utilizada para tomar acciones rápidas que contribuyan a detener y prevenir actividades ilegales relacionadas a la deforestación.

Apoyo. La propuesta país cuenta con el respaldo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Secretaría Nacional REDD+, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA), Instituto Geográfico Nacional, Laboratorio PRIAS/CENAT, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Silvacarbon.

Los proyectos seleccionados se beneficiarán con el acceso a licencias ilimitadas de la plataforma GEE por dos años y el acompañamiento técnico de la organización EO Data Science.

Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y el Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).

Ha sido una de las principales iniciativas desarrolladas por Costa Rica para fomentar el uso y la generación de información de alta calidad técnica y confiable para la toma de decisiones en la politica de desarrollo y en particular en cuanto al uso del suelo. La clave de su avance se debe al trabajo colaborativo de más de 40 instituciones vinculadas con el desarrollo de este sistema en el país.

El SIMOCUTE inició su etapa de diseño en el año 2015, por medio de una directriz ministerial emitida por el MINAE.

En el año 2020, se prepara para pasar a una etapa de implementación con el lanzamiento de nuevos módulos en su plataforma tecnológica y la consolidación del trabajo de las mesas técnicas temáticas.

Este reto implica un buen diseño para la recolecta de datos en campo, con tecnologías que faciliten la logística y la transferencia ágil de los datos con los más altos estándares de calidad. Además, se recolectarán datos sobre cambios en el uso y cobertura de la tierra con imágenes de satélite de muy alta resolución, a través de métodos innovadores y precisos.

La información recolectada se trasladará a sistemas de información, donde serán procesados y combinados con datos geoespaciales para producir estadísticas, mapas y gráficos que serán facilitados a los actores y ciudadanos a través de informes que desarrollarán las instituciones participantes. También serán trasladados a otros sistemas de información que requieran datos sobre el estado y cambio de los recursos, en todos los usos de la tierra y ecosistemas del país.

El documento completo está disponible en este enlace en la página de SIMOCUTE. https://bit.ly/34Szi3k

En este enlace pueden ver más detalles de la convocatoria: https://bit.ly/2KANvJb