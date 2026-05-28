Programa Bandera Azul Ecológica: 30 años impulsando playas sostenibles en Guanacaste

El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), categoría Playas, celebra este 2026 tres décadas de convertirse en uno de los principales referentes de sostenibilidad turística y gestión ambiental en Costa Rica. Guanacaste ha sido protagonista de esta historia desde sus inicios, consolidándose como una de las provincias líderes en playas galardonadas y en organización comunitaria para la protección de los recursos naturales.

El programa nació en 1996 como una iniciativa interinstitucional orientada a mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de las playas costarricenses, en momentos en que el turismo experimentaba un rápido crecimiento. Costa Rica tomó como referencia el modelo europeo de Bandera Azul, pero desarrolló un sistema propio adaptado a la realidad social y ambiental del país, incorporando educación ambiental, participación ciudadana y trabajo conjunto entre instituciones públicas, comunidades y sector privado.

En aquella primera edición, 10 playas obtuvieron el galardón a nivel nacional y seis eran guanacastecas: Junquillal, Ocotal, Flamingo, Conchal, Grande y Tamarindo. Treinta años después, Guanacaste registra 51 playas galardonadas para el período 2025, convirtiéndose en la segunda provincia con mayor cantidad de reconocimientos en el país.

El crecimiento del programa en la región refleja el compromiso de las comunidades costeras, municipalidades y empresas turísticas con la sostenibilidad. A través de los años, el PBAE ha impulsado mejoras en calidad del agua, manejo de residuos, seguridad, educación ambiental y adaptación al cambio climático, fortaleciendo la competitividad turística de la provincia.

Además de convertirse en una herramienta de conservación ambiental, el galardón ha fortalecido significativamente la imagen de Guanacaste como un destino turístico asociado a calidad, seguridad y sostenibilidad. Para miles de visitantes nacionales e internacionales, la Bandera Azul Ecológica representa una garantía de buenas condiciones higiénico-sanitarias y manejo responsable del entorno, factores cada vez más valorados en el turismo global.

Playas como Tamarindo, Flamingo, Conchal, Sámara y Playa Hermosa han logrado posicionarse internacionalmente gracias al trabajo articulado entre comunidades, sector privado e instituciones públicas. Asimismo, varias playas guanacastecas han sobresalido históricamente por mantener altos estándares ambientales y organizativos dentro del programa.

Entre ellas destacan Playa Matapalo, Nacascolo, Prieta, Sombrero, Blanca, Virador y Punta del Madero, varias reconocidas en distintos períodos con la categoría de cinco estrellas por su excelencia en calidad ambiental, seguridad, educación ambiental y resiliencia climática. También han mostrado una trayectoria destacada Panamá, Potrero, Avellanas, Bahía Junquillal y Ocotal, consolidando procesos comunitarios sólidos y una visión de mejora continua.

El éxito sostenido del programa en Guanacaste responde, en gran medida, a la apropiación local del proyecto y a la comprensión de que la sostenibilidad también protege la economía y el futuro turístico de las comunidades costeras. Comités de playa, vecinos, empresas y gobiernos locales han mantenido campañas permanentes de limpieza, vigilancia ambiental y educación comunitaria.

Sin embargo, los retos continúan. El crecimiento acelerado del turismo y el desarrollo urbano en las zonas costeras generan presión sobre los recursos hídricos, el manejo de residuos y los ecosistemas marinos. A esto se suman los efectos del cambio climático, como la erosión costera y los eventos climáticos extremos.

A 30 años de su creación, el Programa Bandera Azul Ecológica demuestra que la sostenibilidad puede convertirse en una herramienta práctica de desarrollo regional, capaz de generar beneficios ambientales, sociales y económicos para Guanacaste y para Costa Rica.